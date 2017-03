2015. obavljena su 3002 legalna pobačaja, za razliku od 2000. kad ih je zabilježeno 7.534. Na 100 porođaja 2015. zabilježeno je 8 namjernih pobačaja, za razliku od 17 u 2000. godini. Više od 40 posto žena koje su u 2015. zatražile pobačaj bilo je u braku, njih 42 posto.

Pobačaj najčešće traže žene koje nisu rodile, njih 31%, a zatim one koje već imaju dvoje djece, njih 29,5%.



Tijekom 2015. godine zabilježen je 81 legalno induciran pobačaj u maloljetnica. U mladih djevojaka do 20 godina - zabilježeno ih je 145.



Hrvatska, prema tome, pripada skupini zemalja s najnižom stopom namjernih pobačaja u djevojaka ispod 20 godina života.

Ostatak EU

Prekid trudnoće dopušten je, uz veća ili manja ograničenja, u gotovo svim državama Europske unije. Većina europskih zemalja dopušta prekid trudnoće na zahtjev ili iz zdravstvenih i socio-ekonomskih razloga. Na Malti i u Andori, pobačaj je zabranjen.

U Irskoj je prekid trudnoće dopušten isključivo ako je u pitanju ugroženost ženina života, dok je u Poljskoj dopušten kada postoji opasnost za život i zdravlje žene ili deformacija fetusa.

Europske države u kojima je prekid trudnoće na zahtjev dopušten, reguliraju razdoblje u kojem se on mora obaviti.

U Portugalu se može tražiti do 10-tog tjedna trudnoće, u Španjolskoj do 14-tog, Francuskoj i Slovačkoj do 12-tog, u Švedskoj do 18-tog tjedna.

Države koje dopuštaju prekid trudnoće na zahtjev, ali ga vezuju uz određene, zdravstvene i socio-ekonomske razloge, također ga vezuju uz određeni stupanj trudnoće. U Norveškoj i Ujedinjenom Kraljevstvu prekid trudnoće može se obaviti do 24. tjedna trudnoće, a u Italiji do 12. tjedna.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr