Ispitima iz psihologije i informatike u utorak počinje najstresnije razdoblje za maturante - državna matura. Ove godine polaže ju više od 36.000 maturanata. Svatko od njih mogao je izabrati deset fakulteta koje želi upisati, a mi smo istažili koji su ove godine najtraženiji.

Maturanti Elvis i Grgur su posljednjih dana pod stresom i vojničkom disciplinom. "Buđenje ujutro, lagano doručak, sjedam za knjigu i onda učim do navečer, pa spavanje i sutra sve ispočetka", kaže Elvis, dodajući kroz smijeh da nema predaha.

Jer sad je samo jedno na pameti - upisati željeni fakultet. Grgur bi htio upisati filozofski ili pravo, ništa drugo ga ne zanima i nije ga strah da se neće uspjeti upisati. "Nije zato što mislim da ću dobro napisati maturu", kaže Grgur.

Tome se nada 36.701 učenik koliko će ih ove godine polagati maturu. Prvi testovi su u utorak iz informatike i psihologije.

Kada govorimo o najprijavljivanijim ispitima, tu je riječ o izbornim predmetima iz fizike, biologije, politike i gospodarstva", kaže Ana Franić Božić, iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Kada je riječ o trenutačno najtraženijim studijskim programima, na prvom mjestu su elektrotehnika i računarstvo, zatim poslovna ekonomija, medicina, kineziologija te fizioterapija.

"Prijave traju sve do 18. srpnja tako da su promjene moguće sve do tog datuma i sigurno će doći do promjena", kaže Igor Drvodelić iz Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Ispiti za početak državne mature u ponedjeljak su bili pod ključem. "Nema mogućnosti prilaska tim ispitnim materijalima. Svatko ih čuva na svoj način, ja ih čuvam pod jednim ključem pa pod drugim ključem pa pod još trećim ključem u prostoriji", kaže ispitna koordinatorica na državnoj maturi, Evica Šivak Legić.

Pretpošle godine maturu je obilježila krađa ispita iz hrvatskog jezika u Puli, dok prošle godine nije bilo većih problema.

"Kada govorimo o prepisivanju, o krađi ili otuđenju ispita ili bilo kojeg dijela ispitne cjeline, tu je na snazi kazna od zabrane dvije godine pristupanja ispitima državne mature", kaže Franić Božić.

Pazit će se na svaki detalj, a najviše na to tko je pokazao kakvo znanje.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr