Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu počelo je suđenje Vanessi Raney, Amerikanki uhićenoj u Bilju koju se sumnjiči za uhođenje i maltretiranje bivše profesorice.

Suđenje Vanessi Raney je počelo zahvaljujući reporterki Provjerenoj Emi Branici koja je Vanessu pronašla nakon samo četiri dana, dok je policija tragala za njom dvije godine.

Postupak se vodi zbog uhođenja i maltretiranja bivše profesorice Ivančice Banković- Mandić , dok ono za pokušaj ubojstva policajca još nije počelo.

Prilikom uhićenja nožem je ubola policajca, no to suđenje joj tek slijedi.

Ročiste u slučaju profesorice je odgođeno jer je nastao nesporazum oko prijevoda. Njezin branitelj po službenoj dužnosti je zahtijevao da se prevede cijeli spis. A Vanessa je pak zatražila prijevod pravnih dijelova, ali ne i poruka koje je slala profesorici jer ih je, priznala je, sama pisala.

Profesorica Ivančica Banković-Mandić kaže kako su je mnoge stvari iznenadile.

"Rasprava je odgođena zbog zahtjeva optužene i njenog odvjetnika da se prevedu određeni dijelovi optužnice na engleski. I što je branitelj Vanessin također zatražio, prijevod nekih dijelova spisa koji su na engleskom jeziku da se prevedu na hrvatski kako bi on mogao što bolje koncipirati svoju obranu. Očekivala sam da će to ići malo brže, ali naravno da pravo i pravda nisu istoznačni pojmovi. Iznenadilo me kada je zatražila dostupnost svoje kartice. Imala je otvoren račun u Belom Manastiru. Čudno mi je kako je imala račun, a nije imala dokumente. Moj dojam je da je ona duboko svjesna zapravo svega što je radila jer je na upit sutkinje trebaju li se prevesti i dokazi poput mailova i SMS-ova rekla da ne treba jer ih je sama pisala. Zahtjev za puštanjem iz istražnog zatvora učinio mi se iracionalnim. U slučaju da doista bude puštena iz istražnog zatvora što nekako ne vjerujem, naravno da u takvoj situaciji mogu reći da bi bila jako uplašena. Za život svoje djece i svoje bliže okoline prije svega", kaže profesorica.