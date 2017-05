Premijer Plenković poručuje da nije impresioniran komentarima ustavno-pravnih stručnjaka oko pitanja razrješenja starih i imenovanja novih ministara.

U Saboru je održana sjednica Odbora za ustav na kojoj su zastupnici SDP-a i MOST-a s ustavno-pravnim stručnjacima raspravljali o nejasnoćama i pravnim prazninama koje se odnose na razrješenje ministara od strane premijera i imenovanje novih ministara u razumnom roku. HDZ na sjednicu, podsjetimo nije došao.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković iz Cavtata poručuje da HDZ na sjednici nisu sudjelovao, jer je kasno sazvana i zato što je to predizborni skup SDP-a i MOST-a. No, rok za imenovanje novih ministara iz Đakova je komentirao i premijer Plenković.

"Mogu ustavni stručnjaci kazati što god žele. Koliko sam ja kratko pročitao, vidim da su i oni svjesni da nikakvih obvezujućih rokova nema. To jako dobro znaju, i oni, i oni političari koji su danas sudjelovali na sastanaku Odbora za ustav i poslovnik. Jedino što je prema propisima normalno je to da se na prvoj idućoj sjednici Sabora predstave novi ministri pred nadležnim odborima. To će tako i biti ne vidim uopće čemu drama i nisam nešto posebno impresioniran s tim komentarom", poručio je premijer Plenković.