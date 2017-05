Vinko Brkan, trogirski poduzetnik i HDZ-ovac, tvrdi da je Ivi Miliću, tehničkom direktoru u gradskoj tvrtki Trogir Holding, gotovo godinu dana isplaćivao mito kako bi mogao koristiti gradsko odlagalište otpada. Milić priznaje da je novac primao, ali tvrdi da su to bile donacije za njegovu Hrvatsku konzervativnu stranku.

Vinko Brkan, vlasnik tvrtke za pražnjenje septičkih jama, građenje i ekološku zaštitu Brkan Plano, tvrdi da je mjesecima davao mito Ivi Miliću, tehničkom direktoru Trogir Holdinga, do sada ukupno 12 tisuća kuna i 1600 eura, kako bi mogao koristiti gradski deponij.

Milić priznaje da je novac primio, ali tvrdi da se ne radi o mitu, već o donacijama za njegovu Hrvatsku konzervativnu stranku, piše Slobodna Dalmacija.

Brkan je Miliću novac predavao uglavnom u svom uredu koji je pod videonadzorom, pa ima i snimke na kojima su zabilježene primopredaje. Novac mu je davao na ruke, a Milić ga je potom spremao u džep. Brkan kaže da je cijeli slučaj prijavio. "Ne bojte se, nisu to ovi naši, nego sam sve direktno odnio u Zagreb", ispričao je Brkan novinaru Slobodne.

Brkanov sin Jakov radio je u Trogir Holdingu, no suspendiran je nakon što je prijavio, kako kaže Brkan, "neke stvari", te tvrdi da je na posao vraćen nakon što ga je Milić tražio da mu najprije daje 10 tisuća kuna, a potom još tri tisuće.

No, potom je Miliću, tvrdi Brkan, od lipnja 2016. do travnja ove godine svakog mjeseca plaćao da bi mogao koristiti gradsko odlagalište otpada. Iako ima ugovor s Trogir Holdingom, tvrdi da je morao plaćati. "Pustite ugovor, ne znate vi s kime ja imam posla", kaže Brkan, koji za sebe tvrdi da je iskonski HDZ-ovac. Na snimci koju je pokazao novinaru Slobodne vidi se kako Brkan Miliću daje novac, a ovaj ih potom stavlja u džep sakoa uz primjedbu da za prvi i drugi mjesec Brkan i nije baš bio izdašan.

Ivo Milić, koji je kandidat na ovim izborima za gradonačelnika Trogira, priznaje da je novac uzimao, ali za svoju stranku. "Brkanov sin Jakov bio je član Hrvatske konzervativne stranke, pa je Vinko odlučio podržati naš rad svojim donatorskim prilogom. Svaki mjesec. To je bila njegova želja", rekao je Milić za Slobodnu.

Tvrdi da Brkan nije htio uplaćivati novac na račun stranke jer mu je to, kao članu HDZ-a, bilo nezgodno. Milić je novac, kaže, uplatio na stranački račun, ali tek u svibnju ove godine. Na konstataciju novinara da je to učinio nakon što ga je Brkan prijavio, Milić kaže da "Brkan nije ništa prijavio, u tome i jest poanta. Priča da sam ga reketario, a on valjda iz dobrote srca svoga nije ništa prijavio. Ja sam taj koji je cijeli slučaj prijavio policiji i račun za izbore", kaže Milić.

Tvrdi da se Brkan sam hvalio da im puno pomaže, pa je, kaže, morao reagirati. "Kampanja je već bila počela, troškovi su rasli i svaka kuna nam je postala bitna, pa sam mu jasno dao do znanja da se i nije iskazao", tvrdi Milić, koji kaže da mu Brkan eure nikad nije davao, a u kunama mu je ukupno dao 13 tisuća kuna, piše Slobodna Dalmacija.