Hrvatski sabor je jednoglasnom odlukom iz srpnja 2015. odlučio da se Hrvatska povuče iz arbitraže o rješavanju graničnog prijepora sa Slovenijom pošto se pokazalo da su se slovenski arbitar Jernej Sokolec i predstavnica slovenske vlade Simona Drenik zakulisno dogovarali o tijeku arbitražnog postupka.

"Hrvatska neće sudjelovati u arbitražnim postupcima iza kojih stoje sramotna djela pojedinih članova", rekao je Petrov odgovarajući na pitanja novinara na marginama konferencije "Gospodarstvo u fokusu: županije nositelji razvoja".

Predsjednik EK Juncker je u razgovoru za agenciju STA uoči posjeta Sloveniji rekao da Komisija "podržava arbitražni proces koji je u interesu obiju strana" te da se "nada da će obje strane u cijelosti bez uvjetovanja poštovati odluku arbitraže kad do nje dođe".

"Bilo bi vrlo zanimljivo vidjeti bi li gospodin Juncker ili bilo koji drugi član EU-a na takav način komentirao nešto kada bi to bilo u njegovoj zemlji", kratko je rekao Petrov.

I potpredsjednik vlade i ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier rekao je u četvrtak da je Junckerovo stajalište neprihvatljivo.

"To potkopava autoritet Europske komisije jer nije u nadležnosti Europske komisije da rješava bilateralne granične sporove", kazao je Stier novinarima u Sarajevu gdje je boravio u službenom posjetu.

Podsjetio je na činjenicu kako se Hrvatski sabor o tome jasno očitovao i to jednoglasnom odlukom i to se mora poštovati. "Hrvatski sabor je donio jednoglasnu odluku, Hrvatska se povukla iz arbitraže i to je gotova stvar. Ovo pitanje mora se sada riješiti na bilateralni način", kazao je šef hrvatske diplomacije. (Hina)