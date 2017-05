SDP-ovac Peđa Grbin kaže da je dobio odgovor od Ministarstva gospodarstva na čijem je čelu potpredsjednica Vlade Martina Dalić prema kojem ministarstvo nema popis osoba koje su radile na Lex Agrokoru kao niti tekst mišljenja koja su davali.

Na svojem Facebooku SDP-ov saborski zastupnik Peđa Grbin objavio je kako je zatražio od Ministarstva gospodarstva odgovor koji su stručnjaci radili na Lex Agrokoru. Ono što je dobio nije ga ni najmanje oduševilo, a odgovor Ministarstva gospodarstva, kaže, ne zna bi li nazvao smiješnim ili uvredljivim. Njegov post prenosimo u cjelosti:

"Prije gotovo mjesec dana upozorio sam na nedopustiv utjecaj koji su vanjski suradnici imali prilikom izrade Lex Agrokora. Sjećate se one mail adrese izvanredna.uprava@savoric.com koja je nestala dan nakon što sam na nju ukazao?



E pa, ministrica Dalić i Ministarstvo gospodarstva su me tada pokušali demantirati rekavši sljedeće: "Ministarstva na izradi Zakona nisu angažirala ni domaće niti strane konzultante, već je kroz dulje razdoblje u različitim fazama izrade zakona o određenim zakonskim rješenjima zatraženo mišljenje više vanjskih pravnih i financijskih stručnjaka različitih područja ekspertize i specijalizacije".



Naravno da sam odmah nakon takvog odgovora zatražio da mi se dostave podaci koji su to vanjski pravni i financijski stručnjaci radili na zakonu i danas sam, napokon, dobio odgovor.

A odgovor je da mi ne žele odgovoriti jer, pazite ovo, "Ministarstvo nema popis osoba koje su radile na Zakonu, kao niti tekst mišljenja koja su davali". Ne znam bih li taj "odgovor" nazvao smiješnim ili uvredljivim.



Zaključak koji se nameće nakon takvog "odgovora", a dijelim ga da svi vidite jad HDZ-ove politike je da je ova Vlada spremna lagati, skakati sama sebi u usta, kršiti zakone i druge propise, a sve kako bi prikrila koja je to mreža interesa i pogodovanja u pozadini Lex Agrokora", navodi Peđa Grbin u svojem postu na Facebooku.