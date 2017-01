Na kontinentalnom dijelu zemlje pada gusti snijeg, a meteoalarm je za veći dio Hrvatske izdao crveno i narančasto upozorenje.

Prema najavi DHMZ-a očekuje se da će u unutrašnjosti pasti uglavnom između 10 i 30 centimetara novog snijega. U kontinentalnim krajevima vjetar će okrenuti na umjeren, kratkotrajno i jak sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjereno do vrlo jako jugo, potkraj dana na sjeverozapadnjak i buru.

Najviša dnevna temperatura zraka od 4 do 9, na Jadranu od 9 do 14 °C, do kraja dana u osjetnom padu.