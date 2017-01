S obzirom na to da je radnika nedostajalo prošle godine, poslodavci će se otimati za kvalitetnu radnu snagu. Pa je evo već sad - na sredini siječnja, u ugostiteljstvu otvoreno više od tisuću radnih mjesta.

Marko Jurišić ovih dana neprestano telefonira. Šest godina radi kao sezonac i nestrpljivo očekuje početak radnog dijela godine.

''Non stop zovem ima li mjesta ili nema mjesta. Nadam se da će me zvati i da će biti nešto od toga. To mi znači sve. Radim kao konobar'', rekao je Marko. I to godinama kod istog poslodavca.

Priliku će zato možda dobiti u kafiću, u sklopu turističke kuće koja otvara natječaj za 500 sezonaca. Potraga za djelatnicima neće biti lagana.

''Svakako je situacija na tržištu rada promijenjena. Svjesni smo činjenice da je dosta mladih ljudi, posebno sezonaca, odselilo iz Hrvatske. S obzirom da smo svjesni toga, mi moramo neke napore uložiti upravo u tom smjeru'', rekla je Martina Knežević, glasnogovornica turističke kuće.

A tako i mnoge, naročito velike turističke tvrtke. ''Poslodavci se žele na vrijeme osigurati, kvalitetnu radnu snagu kako ne bi tražili u samom srcu sezone, nego zapošljavanje počinju i ranije'', rekla je Sandra Vukić, v.d. predstojnice HZZ-a Zadar.

Trenutačno je u uslužnoj i ugostiteljskoj djelatnosti otvoreno preko tisuću natječaja. Najtraženiji sezonci su konobari, kuhari, prodavači i čistači. U procesu zapošljavanja i konkurencija čini svoje, ističu u ovoj kući, u kojoj traže 50 radnika.

''Dobrog sezonca teško je naći. S većim brojem gostiju dolazi do većeg broja, otvaranja kapaciteta'', rekao je Tomislav Fain, direktor turističke kuće. A Hrvatska je i lani muku mučila s dovoljnim brojem raspoloživih sezonskih djelatnika.

''U slučaju da ne budemo mogli iz svojih resursa, svakako će trebati otvarati granice, jer netko će morati sve to goste poslužiti'', dodaje Fain.

Kako je moguće da se među 240 tisuća nezaposlenih ne može naći dovoljno sezonaca - pitanje je koje država još uvijek treba učinkovito riješiti. Radnici koji rade na održavanju, na posao će kroz ovaj mjesec i veljaču, a prvi ozbiljniji val sezonskog zapošljavanja očekuje se uoči Uskrsa i početka predsezone.

Uskrs ove godine pada kasnije nego lani, sredinom travnja, pa će tako krenuti i poslovi. Dakle, očito je da će problem zapošljavanja biti prisutan i ove godine, ali i da će država, zajedno s poslodavcima, trebati pronaći način kako animirati nezaposlene da prihvate posao.

Ove godine očekuje se do 30 tisuća otvorenih radnih mjesta tijekom turističke sezone. Očekuje se da će gotovo polovinu popuniti radnici iz unutrašnjosti Hrvatske, naročito Slavonije. Upravo zato ovih se dana brojni poslodavci s Jadrana predstavljaju radnicima koji su se zbog posla na nekoliko mjeseci spremni i preseliti.