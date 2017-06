Osmero mališana koji pohađaju Dječji vrtić Đakovo u Ulici Luke Botića zaraženo je salmonelom, zbog čega su neki završili i na bolničkom liječenju.

Informaciju je jučer potvrdio epidemiolog, dr. Tomislav Dijanić iz Službe za epidemiologiju đakovačke ispostave Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.

"Salmonela je potvrđena i pod kontrolom je. Mame se boje, što je normalno. Pojavila se u jednoj vrtićkoj skupini u kojoj je 30 djece. To se dogodilo na kraju prošlog mjeseca, a od onda je situacija stalna, nema promjena. Radili smo obradu te vrtićke skupine, dalje nema nigdje ništa. Radili smo tada obradu, a do danas su se već neka djeca i negativizirala. Obavljale su se kontrolne stolice i jedno dijete je već riješeno", kaže epidemiolog dr. Tomislav Dijanić za Glas Slavonije.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Đakovo Ornela Koprčina potvrdila je kako je informacija o pojavi salmonele točna te da se pojavila u srednjoj skupini u vrtiću u Botićevoj.

"Bila je sanitarna inspekcija, sve su pregledali, uzeli su uzorke hrane, svim djelatnicima uzorke i svi su negativni. Neko dijete je došlo zaraženo i zarazilo je ostalu djecu. To je inače bolest koja se ne dobiva samo preko mesa i jaja nego je to bolest i prljavih ruku. To su mala dječica, idu u WC, stave ruke na školjku, ako ih poslije ne operu, mogu se zaraziti. I moj sin je tako dobio prije desetak, petnaest godina, jedini u skupini je imao", rekla je ravnateljica Koprčina, doodajući i kako je nemoguće da je zaraza došla iz vrtićke hrane.