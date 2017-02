Vrkić je pozvao građane da se radi ostvarenja toga cilja uključe u suradnju s policijom i gradskim vlastima. Na konferenciji za novinare rekao je da su nadzorne kamere i dosad bile postavljene na nekoliko mjesta u gradu, ali se, unatoč postojanju nekih fotografija i snimki, počiniteljima teško ulazi u trag. S obzirom da se na uklanjanje šteta, koje po gradu počine vandali, godišnje iz proračuna izdvaja i po nekoliko stotina tisuća kuna Vrkić smatra kako će ulaganje u tehnička pomagala biti manji trošak, "nego uklanjati i čistiti ono što su napravili vandali".

Izvijestio je kako će danas ili sutra profunkcionirati nadzorna kamera visoke rezolucije kod zida s grafitom "Osijek-nepokoreni grad", koji je zaštićeno lokalno kulturno dobro, a kojeg je prošli tjedan nepoznati počinitelj oštetio ispisivanjem provokativnih ćiriličnih natpisa.

Vrkić je istaknuo kako Gradska uprava želi stvoriti tehničke uvjete kako bi bilo što manje mogućnosti za političke špekulacije i prepucavanja o događanjima u gradu, posebice onima kojima su uslijedila nakon podizanja biste blaženom kardinalu Alojziju Stepincu i oštećivanja grafita "Osijek nepokoreni grad, jer, kako drži, "to ne pridonosi političkoj stabilnosti grada".

Ako se svi budemo odgovorno ponašali manje će biti političkog prepucavanja i ideoloških podjela, jer to nam je najmanje potrebno. Ono što je najgore, događa se to da neki sugrađani, pripadnici nacionalnih manjina, nemaju svoj mir, jer se u njih upire prstom, a sve ovo radimo da bi ovaj grad bio miran i stabilan, i da bi u njemu mogli mirno živjeti svi građani, bez obzira koje su nacionalnosti, poručio je Vrkić.

Na novinarski upit hoće li se ispričati predsjedniku HDSSB-a Draganu Vulinu, što je on zatražio zbog Vrkićeve objave na Facebooku, u kojoj ga je povezao sa srbijanskim ministrom rada Aleksandrom Vulinom, Vrkić je odgovorio kako "govori kao mirotvorac, da je cijelo vrijeme u gradu razvijao pomirljivost te da će to nastaviti i dalje raditi". (Hina)