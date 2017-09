Novac treba i Splitu, odnosno splitskoj vlasti pa gradonačelnik Andro Krstulović Opara i Željko Kerum najavljuju povećanje prireza s 10 na 15 posto.

Zanimljiv je stav Željka Keruma, koji je protiv prijedloga, ali će ga podržati. Nekim Splićanima nije do veselja nakon što su čuli za veći prirez. Moglo bi se, kažu, rezati negdje drugdje.

Prema prijedlogu, osobama koje primaju plaću od 5500 kuna i nemaju djece, uzimat će se 29 kuna i 10 lipa na mjesec više nego do sada. Pa će u gradsku blagajnu ići ukupno 1014,36 kuna na godinu. Što je veća plaća, veći je iznos prireza.

Oni koji imaju jedno dijete prirez će plaćati ako imaju plaću od 6 tisuća kuna i više. Dok Splićani koji imaju dvoje djece prirez će plaćati ako imaju plaću od osam ipol tisuća kuna i više.

Oporba negoduje. "Umjesto da dođe sa nekim konkretnim prijedlogom o racionalizaciji gradske uprave, boljem urpavljanju gradskim firmama dolazi sa haračem. To je ono što HDZ dobro radi na državnoj i evo sad na gradskoj razini", kaže Marijana Puljak iz stranke Pametno.

"Ugovor se mora poštivati, tako da ćemo mi biti za ono što je predloženo. Svaki namet i opterećennje građanima, ja sam protiv toga i to je moj stav, ali ja nisam na funkciji da upravljam", pojašnjava Kerum svoj stav.

Prema zakonu, grad s više od 30 tisuća stanovnika može propisati plaćanje prireza po stopi do 15 posto.

Prirez se plaća po stopi koju utvrdi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom i pripada jedinici lokalne samouprave na području koje je prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika plaćanja prireza

Prosječna plaća u Splitsko dalmatinskoj županiji iznosi 5270 kuna. O uvođenju nove stope prireza odlučivat će se u ponedjeljak.

Opara pojasnio što će Split dobiti novim prirezom

O toj temi je sa splitskim gradonačelnikom Oparom razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič.

Građani kažu da je to harač. Kako vi gledate na to?

To nije harač, to je prirez za one koji imaju plaće više od 6000 kuna. Osoba koja ima 5500 kuna plaću i jedno dijete, platit će sedam kuna više prireza. Mi sugrađanima koji imaju plaću 8000 kuna i dvoje djece nećemo zaračunati prirez. Za sve koji imaju plaće niže od toga, na njih se ovo ne odnosi.

Što ćete s tim novcem?

Dobit ćemo povećane, poduplane rodiljne naknade, a za svako treće dijete i do 55.000 kuna do desete godine života. Prvi put će mladi Splićani imati besplatne knjige u osnovnim školama i to je ono što dosad grad Split nije imao. Grad Split će se s ovom stopom prireza izjednačit sa svim drugim velikim gradovima u Hrvatskoj, koji imaju identičnu stopu prireza.

Zar nije bilo drugog načina od uzimanja novca od građana?

Ovo nije oduzimanje novca od građana, ovo je socijana mjera, kojom se oduzima onima koji imaju i daje onima koji nemaju. Naš grad se iseljava zbog loše ili nikakve pronatalitetne politike. Mi smo ostali bez 20.000 ljudi koji su naselili kaštela i Solin, koji imaju takve mjere. naš grad kad ostaje bez ljudi, ostaje i bez proračuna. Mi imamo svake godine sve manji i manji proračun. Interesantno je da mi ovaj proračun donosimo u rujnu. Trebao je biti donesen za ovu godinu, prošle godine u listopadu ili studenom. Dakle, ovaj grad ne samo da kasni deset mjeseci u donošenju temeljnog dokumenta, nego mi s ovim proračunom krpamo rupe i zatvaramo rupe koje je ostavila prethodna administracija. Pravi proračun kojeg ćemo donijeti, donijet ćemo ga za 2018. godinu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr