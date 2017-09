Sve je krenulo još u vrtiću kada bi im tete nakon ručka dale papir i olovku u ruke. To je mladom Mateju bilo dovoljno da svoju maštu preslika na papir. Prvi strip dobio je od tate kada je imao četiri godine, a Alan Ford bio je njegov ulaz u svijet iz kojeg i nakon dvadeset godina ne planira izaći.

Nakon što odradi osmosatnu smjenu u uredu, mladi arhitekt Matej Stić ostatak svog slobodnog vremena provodi skicirajući i crtajući stripove. Za jednu stranicu potrebno mu je oko osam sati rada što je, kako kaže, prihvatljiv period.

''Zasitim se ako crtam nešto što uporno ne ispada dobro, ako je nekakav težak kadar ili ako s nečim nisam zadovoljan pa onda puno puta brišem, ali ako sve ide kako bi trebalo ići onda nikad nije dosadno, eventualno zaboli ruka pa treba stati'', kaže kroz smijeh 26-godišnji Matej ili umjetničkim imenom Stitch.

Uspjeti u svijetu stripa nije lako jer je to posao koji se može raditi s bilo kojeg mjesta na svijetu, a konkurencija je velika. ''Treba razviti stil koji nema nitko drugi, treba izgledati drugačije od ostalih, treba ponuditi nešto zanimljivo i to onda postaje tvoj brend, kad ljudi vide tvoj crtež i odmah znaju da si to ti nacrtao. To je ono što je najteže, ali to se najviše traži“, kaže Matej. Svoj portfolio je prije nekoliko mjeseci predstavio američkoj crtačici stripa i tako stvorio šansu da uspije u jednoj od najvećih strip izdavačkih kuća u svijetu.

''Ove godine na najvećem hrvatskom festivalu stripa Mafestu bilo je mnogo međunarodnih autora, uključujući i one američkih koji su dolazili davati savjete mladim crtačima. Pokazao sam portflio jednoj američkoj crtačici stripova koja mi je rekla da joj se jako sviđa, da sam talentiran i spojila me s urednicima iz američke izdavačke kuće DC Comics tako da sam sada u korespondenciji mailom s njima. Ja šaljem svoje radove njima, a oni meni vraćaju komentare dok se ne otvori neka pozicija gdje bi mogao nešto napraviti'', objašnjava Matej.

DC Comics okuplja najpoznatije stripove poput Batmana, Supermana, Green Lanterna, a objavljuje više od 80 naslova mjesečno i gotovo 1000 izdanja godišnje.

Kad surađuje s drugim autorima Matej prvo radi nacrt stripa koje naručitelj odobrava, a tek onda kreće rad na pravim stranicama. ''Sliku uvijek treba vidjeti na papiru prije nego se ona nacrta, a da bi došao do toga moram malo provesti skicirajući i šarajući. Obično je to nešto što mi se u tom trenutku najviše crta jer onda krene motivacija iz toga i onda se lakše prebaciti na nešto što eventualno nije toliko zabavno'', kaže Matej. Sav materijal potrebno je skenirati prije slanja naručitelju, a kako na odgovor zna čekati i po nekoliko dana.

Njegov je san da mu ovaj za sada hobi postane posao, a s obzirom na talent kojeg su prepoznali i svjetski kolege pred Matejom je uzbudljiva budućnost.

