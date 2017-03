Odgovor na pitanje tko je najzaslužniji za jeftiniji plin za građane posvađao je HDZ i Most. Zasluge si pripisuju i Andrej Plenković i Božo Petrov te hvale svoje ministre za "nadljudske napore". Plin je, međutim, tek jedna u nizu otvorenih fronti u Vladi.

Otvaranje arhiva, model za Inu, teritorijalni preustroj, lokalni izbori - HDZ i Most kao da nisu u istom u timu. Kraj primirju sviran je i na nogometnom terenu. "Ovdje je riječ o nepovjerenju u vrh HNS-a i činjenicu da se Zakon o sportu ne provodi", kazao je mostovac Nikola Grmoja. Traže i hitne ostavke vrha HNS-a i Davora Šukera.

"Rekao sam vam o čemu smo pričali", kazao je Šuker. S premijerom, tvrde, bilo je riječi samo o utakmici s Ukrajinom. Pa se u Mostu pitaju: za čiju momčad igra Plenković? "Ja nisam sklon uopće niti istrumentaliziranju niti politiziranju sporta, sport treba dati sportašima, to je moj čvrsti stav", kazao je Plenković.

Most i HDZ dijeli i Ina. "IPO HEP-a je najčišća varijanta, najbrža i najednostavnija varijanta", ustvrdio je Plenković. Pred kamerama ne skrivaju tinjajući sukob. Most ima svoj prijedlog. "Ja još do danas u cijeloj raspravi nisam čula niti jedan bolji niti strukturiraniji model", kaže ministrica Martina Dalić.

"Jedan od modaliteta HEP-a je prodaja Ine, a koji će biti vidjet ćemo", kaže mostovac Ivan Kovačić. I dok Kovačićevo ministarstvo priprema teritorijalni preustroj države, a Božo Petrov ističe kako je "bitno da se sustav ovakav promijeni, jer ne ide u smjeru da se ravnomjerno razvija kompletna Hrvatska", Plenković poručuje - preustroja nema. "Županije ostaju onakve kakve jesu, sustav županija će opstati i ostati."

S otvaranjem arhiva otvorila se i nova fronta. Most je napisao svoje izmjene zakona. "Naša tema je uvijek bila transparentnost, ovo je korak prema transparentnosti", kaže Miroslav Šimić. A u Dalmaciji - najveća bitka. HDZ juriša na Mostovu utvrdu Metković. A mostovci na HDZ-ovu najjužniju županiju.

"Očekujemo da će dosadašnji župan Nikola u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ostati župan, a dosadašnji zastupnik Nikola zastupnik u Saboru", kaže HDZ-ov Gordan Jandroković, misleći pritom na Nikolu Dobroslavića i Nikolu Grmoju.

"Ja mislim da će se moj imenjak Nikola umiroviti, a ja preuzeti upravljanje županijom", uzvratio mu je Grmoja. I jedni i drugi tvrde kako će Vlada ostati stabilna, bez obzira na to tko će slaviti u bitki na Neretvi.

