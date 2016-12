Od utorka će vozače na benzinskim postajama dočekati skuplje gorivo. Najprodavaniji Eurosuper 95 će s dosadašnjih devet kuna i 51 lipu narasti na devet kuna i 65 lipa. 14 lipa više. Dizel poskupljuje za sedam lipa pa će umjesto dosadašnjih osam kuna i 83 lipe stajati osam kuna i 90 lipa.

U posljednjih mjesec dana benzin je tako poskupio za 46, a dizel za 39 lipa. Pa je tako i pun spremnik benzina u ovom mjesecu narastao za 23 kune. Građani nisu nimalo oduševljeni.

Za dizelaše je to porast od 20 kuna. Vozače kombija, 40 kuna. A za autoprijevoznike, vozače autobusa i kamiona, daleko više. 390 kuna.

"Daljnja poskupljenja cijena zasigurno će dovesti do, ili do povećanja cijene usluge u prijevozu, ili ono što je najgore, a to je da cijene ostanu iste ali da se smanjuju plaće djelatnicima", poručuje Mario Crnković, predsjednik Ceha prijevozničke djelatnosti.

Iako povećanja ne dostižu ona iz prve polovice 2014., autoprijevoznici su zabrinuti.

Upravo zbog porasta cijene energenata u 2017. Hrvatsku očekuje ne samo skuplja vožnja već i inflacija.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr