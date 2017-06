Od danas vrijede nova pravila za roaming. Tako se unutar Europske unije telefoniranje više ne naplaćuje prema posebnim tarifama, već kao da ste kod kuće.

To znači da od sada mobitel i internet na mobitelu, ako ste na putu u Europskoj uniji, možete koristiti prema cijenama koje se naplaćuju u Hrvatskoj, osim ako u pojedinačnim specifičnim slučajevima vaš operater nije ograničio tu uporabu, na što vas treba upozoriti.

Sudski vještak za telekomunikacije Đuro Lubura upozorava građane da budu na oprezu jer roaming i međunarodni pozivi nisu isto.

"Dakle, ako ja s mog mobitela iz Hrvatske pozivam prijatelje u Italiji, Francuskoj ili bilo kojoj europskoj zemlji - to će me koštati 5 kuna po minuti, ali ako odem samo 20 kilometara preko u Sloveniju - neće me koštati ništa", kaže Lubura.

Hrvatski europarlamentarci na društvenim su se mrežama, svatko na svoj način, osvrnuli na ukidanje rominga.

"Građani će to odmah osjetiti po manjim telefonskim računima, nastavljam borbu za jeftinije telefoniranje od kuće prema inozemstvu", poručila je na Twitteru europarlamentarka Biljana Borzan.

„Od danas na svom #EU putovanju ne morate brinuti kako ćete se javiti obitelji i prijateljima

i podijeliti lijepe trenutke. #roamlikeathome“, napisala je Marijana Petir.