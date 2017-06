Svi koji su već čuli za LELO, znaju sve: svjetski poznati brend za luksuzne seks igračke koje garantiraju vrhunsku kvalitetu, ali i vrhunski užitak. Povjerenje koje uživaju diljem svijeta upravo su pretočili u – kondom. Oni koji su ga već isprobali tvrde - seks s HEX kondomima najbliži je seksu bez kondoma. Evo dojmova jednog muškarca koji je poslušao savjet prijateljice i isprobao kondom budućnosti.

Prijateljica mi je neki dan rekla dvije zanimljive stvari. Prvo, da je seks s kondomom za nju puno ugodniji, jer manje brine, dakle opuštenija je. A to je dobro i za nju i za partnera. I drugo, da moram probati HEX. Seks? To znam. Ne, HEX, LELO HEX, novi kondom koji je, kao, nešto sasvim drugo u smislu kontakta, minimalne debljine, i pouzdanosti. Pa sam je poslušao i probao ga.

LELO HEX kondom (Foto: LELO)

Uguglate li HEX, čini se da svi samo pričaju o tim kondomima. Članci, blogovi, celebrityji. Charlie Sheen i svi ostali. Priča kaže da pravih inovacija u svijetu kondoma nije bilo još od sredine 20. stoljeća, kad je dodan onaj mali vršak. I stvarno, kad ste zadnji put probali neki stvarno drugačiji kondom?

LELO HEX kondomi - veliko i malo pakiranje (Foto: LELO)

Dobro dizajnirano pakiranje

Već na prvi pogled minimalni dizajn kutijice i samog omota kondoma je fora. Bijel, elegantan, minimalan. Drugačiji od drugih na tržištu. Nema onog šarenila kojim proizvođači obično privlače pažnju – ne, HEX mi poručuje: ja sam kondom za odrasle, i to za one s dobrim ukusom. Čim ga izvadite iz torbice, džepa, ladice, zna se da niste na benzinskoj zgrabili prvi koji vam se našao pod rukom.

LELO HEX kondomi (Foto: LELO)

Neobična tekstura

Čim otvorite kondom, jasno vam je da se radi o nečem neuobičajenom. Naime, pod prstima se osjeti jedva vidljiva mrežica malih šesterokuta koja "prekriva", odnosno sačinjava kondom. Ne samo da izgleda cool, ona ustvari ojačava kondom, čini ga otpornim na pucanje i kidanje. HEX je inspiriran grafenom, najjačim i najtanjim poznatim materijalom na svijetu. Otuda i ta heksagonalna struktura: grafen je upravo takav, heksagonalne strukture koja omogućava da kondom još čvršće prione za penis.

Upravo zbog ove inovacije, zbog te šesterokutne "armature", HEX je i tanji i snažniji od većine ostalih kondoma. Da nije ovih "grafenskih" šesterokuta, naime, on ne bi mogao biti tako tanak, niti tako jak. Kao kad biste uzeli jako tanki kondom i ojačali ga ovom mrežom.

LELO HEX kondomi (Foto: LELO)

Super osjećaj

I na kraju, mogu samo potvrditi ono što tvrde i ostali: HEX je jednostavno najbliži seks s kondomom – seksu bez kondoma. Osjećaj je jednostavno iznenađujuće drugačiji i to morate probati. Naravno, na tržištu postoje i drugi ultra-tanki kondomi. Ali ono što ti HEXovi šesterokuti rade, to stvarno valja osjetiti. To i taj osjećaj da se radi o iznimno jakom, i iznimno pouzdanom kondomu.

Naravno, ne očekujem da ćete sad svi vi protivnici kondoma odmah pohrliti u DM, Muller ili BIPA-u (oni zasad jedini prodaju ove kondome u Hrvatskoj, ali ih se može nabaviti i online). Ali dajte mu šansu. Da, ovo je kondom, ali bogme izvrstan kondom. I, kad je zdravlje u pitanju, pogotovo spolno, valja pozdraviti svaki napredak. Zasad, HEX je najbliži mom idealnom kondomu.