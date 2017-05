Vodeći njemački političari pozvali su u utorak na otpor politici američkog predsjednika Donalda Trumpa u svjetlu summita G7 na kojemu nije postignut jednoglasni sporazum o klimatskim promjenama.

Američki predsjednik s druge je strane ponovno optužio Njemačku da je "vrlo loša" prema SAD-u kada su u pitanju trgovinski i obrambeni odnosi.

"Tom se čovjeku treba suprotstaviti sa svime iza čega stojimo", ocijenio je u utorak čelnik socijaldemokrata Martin Schulz, glavni oponent kancelarki Merkel na skorim njemačkim parlamentarnim izborima koji će se održati u rujnu.

Na summitu G7 u Taormini u Italiji, koji se održao proteklog vikenda, Trump je rekao da mu treba više vremena kako bi odlučio hoće li se Sjedinjene Države povući iz Pariškog sporazuma o ograničavanju emisija plinova s učinkom staklenika.

"Oni koji se ne usprotive toj američkoj politici postat će suučesnici", kazao je njemački ministar vanjskih poslova i zamjenik kancelarke Angele Merkel Sigmar Gabriel za list Rheinische Post od utorka.

"Oni koji ubrzavaju klimatske promjene manjom zaštitom okoliša, prodaju više oružja u zonama sukoba, i koji nemaju interes za rješavanje vjerskih sukoba putem diplomacije, ugrožavaju mir u Europi", istaknuo je Gabriel.

"SAD više nije pouzdani partner"

Te su izjave uslijedile nakon što je njemačka kancelarka Angela Merkel rekla u nedjelju, nakon povratka sa summita G7, kako SAD više nije pouzdani partner te Europljanima poručila da se uzdaju sami u sebe.

"Vremena u kojima smo se mogli u potpunosti osloniti na druge su dobrim dijelom iza nas. To sam sama doživjela posljednjih dana", rekla je Merkel na jednom političkom skupu u Muenchenu.

Istodobno, američki predsjednik Trump ustvrdio je u utorak na Twitteru da je njemačka trgovinska i obrambena politika "vrlo loša" za Sjedinjene Države.

On je kazao kako SAD ima ogromni trgovinski deficit s Njemačkom te da ta zemlja ne izdvaja dovoljno za NATO i vojsku.

"Imamo ogroman trgovinski deficit s Njemačkom, plus oni plaćaju daleko manje nego što bi trebali za NATO i vojsku. To je jako loše za SAD i to će se promijeniti", napisao je Trump na svom profilu na Twitteru, prenosi Reuters.