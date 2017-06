Uz ispovijest majke čiji je slučaj na noge dignuo cijelu Hrvatsku, večerašnje Provjereno donosi i reakcije talijanskog parlamentarca koji je Nini odlučio pomoći te hrvatske konzulice u Italiji.

Utorak, 27. lipnja za Ninu Kuluz bi mogao biti dan koji će njoj, ali i njezinom 7-godišnjem sinu zauvijek promijeniti život. Tada bi Centar za socijalnu skrb trebao provesti odluku suda i malenog Cesarea odvesti njegovom ocu, poduzetniku Alessandru Avenatiju, od kojega je majka prije pet godina pobjegla iz Torina zbog, kako kaže, maltretiranja i prijetnji.



Večerašnja emisija Provjerenog donosi ispovijest majke čiji je slučaj na noge dignuo cijelu Hrvatsku, ali i reakciju talijanskog parlamentarca koji joj je odlučio pomoći.



"Članak 13 Haške konvencije kaže da postupak vraćanja djeteta treba zaustaviti ako za dijete to predstavlja traumu i može ostaviti posljedice na rast i razvoj. Sutkinja je rekla da odluku neće mijenjati, da će ovrha bit izvršena i da bi se, kad bi promijenila odluku, Europa digla na noge. U jednom je trenutku pitala doktora treba li dati djetetu tablete za smirenje dva dana prije ovrhe kako bi ovrha mogla biti izvršena u miru", ispričala je za Provjereno Nina Kuluz.



Kaže da je njezin sin upoznat sa situacijom i koliko on to može razumjeti, razumije.



"On je jedno zdravo normalno dijete koje nije pokazivalo nikakve znakove trauma i poteškoća. A u zadnje vrijeme se povukao u sebe, zna da se svašta događa oko njega. On zna da ga njegov tata želi odvest od mame, prijatelja, škole, kluba…Mišljenje stručnjaka koji prati dijete je da će ovakav način odvajanja djeteta, čupanje iz svog doma i odvajanje od jedinog roditelja s kojim živi od rođenja, za dijete izazvati traumu ravnu gubitku života. Mislim da to sve govori“, kaže Nina.



Ovrha malenog Cesara odgođena u rujnu prošle godine jer je, tvrdi Nina, zaključeno da otac nije ostvario nikakav topli odnos s djetetom i da ga ne poznaje, kao da i nije savladao osnove hrvatskog jezika. Do danas se, kaže, ništa nije promijenilo, a unatoč preporuci da otac s djetetom provodi najmanje 8 dana mjesečno, to se ne događa.

Pomoć iz Italije

"Otac je od rujna došao vidjeti dijete pet puta od čega je dva puta bilo zakazano ročište pa je razlog bio taj. Nikad, tijekom svog tog vremena, nije kontaktirao dijete telefonski ili Skypeom iako za to ima mogućnosti“, tvrdi Nina i dodaje kako je krajem svibnja njezin bivši partner u Splitu proveo nekoliko dana zbog još jedne u nizu konzultacija oko predaje djeteta.



"Nije pitao da vidi dijete, nije to tražio i nitko na sastanku nije pitao oca zašto ne viđa dijete, zašto ga sve ove mjesece nije viđao i zašto ga nije ga uopće kontaktirao. To nikome ne stvara problem", kaže.



I dok se u Hrvatskoj osjeća prepuštenom samoj sebi, pomoć joj je ponudio talijanski parlamentarac Aldo Di Biagio. On je zatražio osnivanje zajedničkog tijela koje bi trebalo raditi na postepenom provođenju odluke o ovrsi i naišao na podršku brojnih zastupnika. Smatra kako je u cijelom slučaju možda presudilo to što se Nina nije pojavljivala na ročištima za dodjelu skrbništva.



"Moje mišljenje je da je suđenje u Italiji bilo uvjetovano činjenicom izostanka majke. O suđenju u Hrvatskoj ne mogu izraziti završni zaključak, ali mi se ova situacija čini kao bježanje od odgovornosti... Sigurno je išlo u prilog ocu djeteta, ali je u konačnici rezultiralo zanemarivanjem potreba djeteta i njegovog očekivanog šoka. Na određeni način je to i politički problem prema kojemu bi se trebalo postupati puno ozbiljnije. Situacija je vrlo delikatna i u skladu s tim je potrebno oprezno postupati da se ne bi poremetili odnosi između majke i djeteta, zbog pogreške. Zasigurno, otac bi trebao imati mogućnost vidjeti sina, ali otrgnuti dijete od vlastite majke i korijena, kao i života na koji je naučen, velika je pogreška koja može ostaviti značajne posljedice na djetetu", poručio je Di Biagio za Provjereno.



Ekipa Provjerenog razgovarala je i s hrvatskom konzulicom u Italiji, Ivom Pavić