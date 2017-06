Ako se ostvari samo dio predviđanja stručnjaka, u budućnosti ćemo svaki dan moći uživati u izležavanju na najljepšim plažama svijeta, vozit ćemo se u električnim vozilima kojima će upravljati računala, a našim tijelom mogli bi patrolirati nanoroboti koji će bolesti izliječiti prije nego se razviju

Ljudi koji su upoznati s posljednjim dostignućima na polju umjetne inteligencije kažu kako ne možemo ni zamisliti kakav je napredak dosad postignut i koliko će umjetna inteligencija utjecati na naše živote i budućnost. Iako je teško prognozirati što nas čeka sutra, odnosno kako ćemo živjeti za dvadesetak godina, na temelju dosadašnjeg razvoja tehnologije i smjera u kojem ide industrija brojni stručnjaci dali su svoje prognoze za budućnost prema kojima će napredak biti tako velik da će nam današnje tehnologije izgledati smiješnima.

Dronovi će dostavljati hranu i pakete

Prema većini predviđanja futurologa za 20 godina živjet ćemo u pametnim gradovima i pametnim stanovima kojima će upravljati umjetna inteligencija te će životni prostor prilagođavati željama i navikama ukućana. Pakete i hranu dostavljat će dronovi, kuće ćemo moći printati 3D printerima, a neće biti potrebe za učenjem stranih jezika jer ćemo koristiti univerzalni prevoditelj u stvarnom vremenu. Zemlja će sve manje ovisiti o fosilnim gorivima, sve veću važnost imat će obnovljivi izvori energije poput sunca, vode i vjetra, dok ćemo na krovovima kuća imati solarne panele čiju ćemo energiju pohranjivati u baterijama velikog kapaciteta (koje će imati većina kuća), a ta bi energija trebala zadovoljiti većinu ili sve dnevne potrebe kućanstava.

Moći ćemo svaki dan uživati na najljepšim plažama Maldiva – iz svoje sobe!

Virtualna stvarnost promijenit će sve sfere naših života, npr. obrazovanje jer više nećemo morati čitati o povijesnim događajima, već ćemo ih moći proživjeti iz prve ruke, zemljopis nećemo učiti iz knjiga, već ćemo sva mjesta virtualno posjetiti i slično. Umjesto odlaska u bolnicu, ljudi će posjećivati virtualne ordinacije, moći ćemo putovati i izlaziti na bilo koje mjesto na svijetu tako da ćemo svaki dan iz svoje sobe i potpuno besplatno moći uživati na najljepšim plažama Maldiva.

Virtualni doživljaj Maldiva trebao bi biti jednak kao i na ''pravim'' Maldivima

Bez vozača i – na struju!

Nakon što desetljećima nije bilo revolucionarnih promjena na automobilskom tržištu, proteklih nekoliko godina počele su promjene koje će s vremenom u potpunosti transformirati ovu industriju. Već nam je sada jasno da u budućnosti nema mjesta za današnje benzince i dizelaše, jer su ih počeli mijenjati električni automobili, ali neće biti mjesta niti za vozače jer će volane preuzeti računala.

Velikim koracima prema takvoj budućnosti već je zakoračila i Hrvatska, i to zahvaljujući HEP-u i projektu e-Mobilnosti čiju osnovu čini ideja korištenja električne energije iz obnovljivih izvora energije kao pogonskog goriva za električna vozila. Osim sve većeg broja električnih vozila na našim cestama, sve je veći i broj punionica – HEP je dosad već postavio 39 javnih punionica, uključujući i punionicu koja za punjenje vozila koristi solarne panele. Planovi za budućnost pak uključuju postavljanje novih brzih AC/DC punionica duž naših autocesta – za vlasnike električnih vozila budućnost u kojoj će moći prijeći cijelu Hrvatsku bez straha da će im nestati energije već je stigla.

Tržištem će dominirati električna vozila

U budućnosti svi će današnji izazovi električnih vozila nestati – njihova cijena s vremenom će padati, baterije će imati sve veći kapacitet, a kako vidimo i na primjeru Hrvatske, broj punionica konstantno će rasti.

Na primjer u Japanu je broj punionica električnih vozila već sada veći od broja benzinskih postaja, a broj punionica u nekim slučajevima neće niti biti toliko važan jer se danas u Velikoj Britaniji i Južnoj Koreji eksperimentira s posebnim cestovnim trakama na kojima će se automobili bežično puniti tijekom vožnje. Kako u nekim razvijem zemljama poput Norveške i Nizozemske već postoje inicijative da se nakon 2025. prodaju samo električna vozila, dok se u velikom broju zemalja potiče i subvencionira prodaja ovakvih vozila (uključujući i Hrvatsku u kojoj smo prošlih godina imali poticaje za kupovinu e-vozila), jasno je kakve su intencije na automobilskom tržištu na kojemu se što prije želi automobile s motorima s unutarnjim sagorijevanjem zamijeniti električnim vozilima.

Veliku ulogu u daljnjem povećanju prodaje i popularizacije električnih vozila i dalje će imati državne vlade koje će podržavati unapređenje i razvoj tehnologija koje će korisnicima omogućiti prednosti korištenja inovacija na području emobilnosti i, povezano s tim, poboljšanju kvalitete života – kroz smanjenje onečišćenja okoliša, buke i slično.

Googleov savršen čovjek

Budućnost će donijeti i velik napredak na području medicine tako da će se teške bolesti uništavati u korijenu, odnosno prije nego se razviju. Ono što nam danas zvuči kao scena iz nekog SF filma, za dvadesetak godina moglo bi biti rješenje za dug i zdrav život bez bolesti – ljudima će se u krvotok ubacivati nanoroboti koji će konstantno pratiti promjene u tijelu i odmah reagirati u slučaju potencijalnih bolesti, odnosno obavijestit će doktore i početi s terapijom i liječenjem.

U tome će im pomoći i istraživanja s kojima Google odnosno Alphabet na velikom broju dobrovoljaca želi saznati kako izgleda i kako se ponaša savršeno zdravo ljudsko tijelo. Kada budemo znali kako izgleda savršeno zdravo ljudsko tijelo, moći ćemo odmah reagirati na promjene i neka odstupanja od te savršene slike – u čemu će pomoći nanoroboti.

Također, razvoj biotehnologije i 3D printanja omogućit će printanje ljudskih organa tako da osobe kojima je potrebna transplantacija neće trebati čekati niti dana na operaciju, čime će se spasiti brojni životi.

Golemi napredak očekujemo i na polju robotike – osim što će roboti zamijeniti ljude na velikom broju poslova, oni će se brinuti za starije ljude, a zahvaljujući velikom napretku umjetne inteligencije roboti će postati sve sličniji ljudima te ćemo s njima moći razgovarati, odnosno čak ulaziti i u intimne odnose.

Radikalna predviđanja

Ljudski mozak mogao bi postati hibrid biologije i tehnologije

Kao što je već spomenuto, već do sada je postignut nevjerojatan napredak na području umjetne inteligencije, a možemo samo zamisliti što će biti za dvadesetak godina. Ako je futurolog Ray Kurzweil u pravu (a često voli podsjetiti kako se veliki broj njegovih predviđanja iz prošlosti ispunio), umjetna inteligencija tada će premašiti ljudsku inteligenciju, dok će naš mozak postati hibrid biologije i tehnologije. On, ali i još neki futurolozi i znanstvenici poput Stephena Hawkinga, vjeruju kako ćemo naš mozak u budućnosti moći povezati s oblakom (na sličan način na koji danas telefone i računala povezujemo s cloudom), odnosno da ćemo svijest moći uploadati na računalo. To bi u biti značilo da će čovjek postati besmrtan jer kada njegovo tijelo umre, um će ostati na računalu, tj. u oblaku.

Tehnologija je nezaustavljiva

Svako prognoziranje budućnosti je nezahvalno jer uvijek može doći do nekih neočekivanih otkrića i inovacija o kojima futuristi i stručnjaci ne razmišljaju i koje mogu donijeti radikalne i revolucionarne promjene na tehnološkom tržištu. Ipak, na temelju tehnološkog napretka posljednjih godina, a pogotovo ako gledamo na koje su industrije fokusirane najveće (tehnološke) kompanije na svijetu, možemo zaključiti kako budućnost zaista donosi revoluciju virtualne stvarnosti, nevjerojatan napredak umjetne inteligencije, električne automobile kojima će upravljati računala, a tko zna, možda zaista budemo mogli svoje misli i svijest jednostavno uploadati u računalo.