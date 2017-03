Ministar financija Zdravko Marić ugostio je reportera Nove TV Mislava Bagu i ispričao mu kako je to izgledalo kad je sa samo 29 godina prvi put došao raditi u ministarstvo koje danas vodi, je li očekivao da će jednog dana biti ministar te što je napisao u e-mailu upućenom djelatnicima tog ministarstva kad je iz njega prvi put odlazio.

Kad je bio dijete, Marić je obožavao sport. Mislavu Bagi kazao je i kako je svojedobno čak razmišljao o profesiji sportskog menadžera. Ministra se s obitelji nerijetko može vidjeti u gradu. "Ljudi se iznenade kad me vide bez pratnje, kad me vide na placu pitaju me: ministre, pa i vi kupujete meso, povrće... Pa da, kažem." Na pitanje cjenka li se kad kupuje, uz smiješak odgovara: "Više ne".

Otkrio je i je li mu plan za deset godina postati guvernerom, kao i smeta li mu kad mu se spočitava da je na poziciju ministra došao iz Agrokora. Kad je bio dijete, otkrio je ministar, imao je prilično sreće u nagradnim igrama pa je tako kao osnovnoškolac u nagradnoj igri osvojio - automobil.

Mislav Bago je s ministrom zaigrao i partiju tenisa, a tom mu je prilikom Marić priznao kako mu je to ispušni ventil za izbacivanje negativne energije. "Dugo mi je godina veliki uzor bio Ivanišević, ali najveći teniski uzor mi je Roger Federer." Otkrio je i u kojem se sportu ministri aktualne Vlade znaju obračunati te u kojem bi se sportu volio okušati kad bude imao više vremena. Priznao je na kraju i tko ima zadnju riječ u njegovu domu, kao i zašto voli satove, pa si je tako kupio Rolex.

Svake će subote Tatjanu Krajač i Mislava Bagu ugostiti jedan političar i neformalno predstaviti svoje drugo lice, daleko od političkih reflektora, a te će te neformalne razgovore moći pogledati u Dnevniku Nove TV.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr