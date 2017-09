U nastavku suđenja bivšem premijeru Ivi Sanaderu u slučaju Fimi media svjedočio je Robert Ježić, nekadašnji vlasnik Diokija, koji je opisao kako je kupio BMW za Ivu Sanadera.

Robert Ježić ostao je kod iskaza koji je dao na prvom suđenju za Fimi mediju, u siječnju 2013. kada je opisao kako ga je Mladen Barišić, bivši rizničar HDZ-a zamolio da kupi BMW za Sanadera.

Danas je ponovio kako je Sanadera upoznao desetak godina prije slučaja Fimi media te da su bili u dobrim stranačkim i prijateljskim odnosima.

"Mladena Barišića poznajem nešto dulje. On me zamolio da bi bilo dobro da se ta uplata izvrši iz inozemstva, a Sanader je to u nekoliko navrata potvrdio. Od Barišića sam primio 300.000 eura i uplatio sam ih na račun koji sam dobio od gospodina Zlatka Tomića (uvoznik BMW-a za Hrvatsku) u Njemačkoj te je vozilo nakon toga bilo isporučeno", pojasnio je Ježić.

Na pitanje sutkinje Irene Kvaternik zbog čega je to tako trebalo napraviti, Ježić je odgovorio kako misli da mu je bilo rečeno da je kupovina dosta značajna.

"Htjelo se da ne bude javno, mislim da je to bio motiv da se izvrši ta uplata iz inozemstva, a ne RH. I gospodin Tomić i Barišić i Sanader inzistirali da to tako bude. Ja sam rekao da gospodin Sanader ima brata, da to tako riješimo, al je rezolutno odbijeno. Sanader je prilično rezolutno inzistirao da se to ovako napravi, razgovarali smo u stranačkim prostorijama. Barišić mi je predao taj novac, došao je s kuvertama. Odvjetnik mi je rekao da isplata te vrste nije problematična. S računa svoje tvrtke u Švicarskoj sam izvršio plaćanje. Od gospodina Tomića sam dobio fakturu, a novac koji sam primio od Barišića je iznosio koliko i faktura", detaljno je Ježić pojasnio kako je izgledala kupovina automobila za bivšeg premijera.

Sutkinju je zanimalo je li mu itko rekao otkud potječe novac za automobil.

"Ako sam rekao da je od donacija, onda je to to (to mi je rekao Barišić) nisam pitao otkud potječe", ustvrdio je Ježić.

Sanaderova obrana imala je prigovore ne istinitost Ježićeva svjedočenja te da je jedno govorio u istrazi a jedno na sudu.

Fimi i stranački fond HDZ-a

Uz bivšeg premijera Sanadera i Barišića na optuženičkoj klupi u ovom je slučaju i HDZ kao prva stranka optužena za korupciju, vlasnica Fimi medije Nevenka Jurak, nekadašnja HDZ-ova blagajnica Branka Pavošević te bivši glasnogovornik Sanaderove Vlade i HDZ-a Ratko Maček. Svi su na početku ponovljenog suđenja koje je zatražio Vrhovni sud, za razliku od prvog postupka, odbacili optužbe za izvlačenje novca i punjenje "crnog stranačkog fonda" preko marketinške agencije Fimi media.