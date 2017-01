U prvom tromjesečju 2017. godine Vlada namjerava, između ostalog, ukinuti fiksnu tarifu za autoškole koja je još 2004. uvedena propisom o jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli.

Hrvatska je primorana na taj korak jer EU Direktiva o uslugama ne dopušta regulaciju cijena i naknada fiksnim minimalnim ili maksimalnim tarifama, što je bio slučaj posljednjih trinaest godina. Uvođenjem propisane minimalne cijene sata u autoškoli cijena osposobljavanja vozača, primjerice, za B kategoriju u Hrvatskoj ne može iznositi manje od 7.320 kuna.

Manje autoškola

Nakon propisivanja minimuma i dodatno postroženih propisa u Hrvatskoj je nestao veliki broj autoškola, pa je tako od nekadašnjih 588 danas ostalo svega 354 autoškola. Dodatan razlog za manji broj autoškola treba tražiti i u tome što se dosad nije mogla otvoriti nova na području na kojem nema 150 potencijalnih kandidata, što se također namjerava ukinuti.

Joško Komadina, predsjednik Udruge autoškola Dalmacije, strahuje da će ukidanje minimalnih cijena dovesti do nelojalne konkurencije i dampinških cijena. "Zalažemo se za to da se sustav unaprijedi jer se pokazalo da je dosadašnji način obuke kandidata dobar, transparentan i ima dobre rezultate. Broj poginulih i broj nesreća koje skrive mladi vozači je smanjen, a nema više niti rada na crno", kaže Komadina.

Kvalitetnija obuka

Zalaže se za još kvalitetniju obuku na vozilu i nastavu propisa, a protiv ulaska mladih kolega u posao nema ništa. Ipak, htio bi da ostane neka minimalna cijena koja osigurava normalno poslovanje. "Ne tražimo tarifu, samo minimalnu cijenu od koje se kreće, da nitko ne može raditi damping. Ovako nam se može dogoditi da dođu oni koji se, recimo, ljeti bave iznajmljivanjem vozila, pa zimi, kad nemaju posla, zarađuju od rada autoškole. Takve firme mogu ići s daleko nižim cijenama jer veći dio prihoda zarade izvan poslova osposobljavanja vozača", kaže Komadina.

Autoškole stoga žele da se ovaj sektor kvalitetnije nadzire jer bi se na taj način moglo doskočiti onima što namjeravaju rušiti cijene lošom uslugom ili potplaćivanjem radnika.

Iako su današnje cijene autoškola za većinu građana preskupe, Komadina smatra da su one realne i da se neće smanjiti nakon što se ukine propis o najnižoj cijeni. Vozni park većine autoškola star je četiri po pet godina. I kad računate vozilo, gorivo, naknadu za instruktora, dobijete nekih 115 kuna, što je i propisano. Ne mislim da je to previše", kaže Komadina, dodajući da javnost ipak želi da njihova djeca sigurno voze, pa smatra da im ipak dobrim dijelom daju podršku. "Istina, cijena nije mala, ali to je neki realan iznos. Osim toga većina autoškola izlazi u susret polaznicima pa su uveli beskamatno obročno plaćanje", kaže Komadina, dodajući da je plaća instruktora negdje na razini prosječne plaće u državi.

Oštri kriteriji

Marko Šoštarić, profesor na zagrebačkom Fakultetu prometnih znanosti, svjestan je da cijenu autoškola treba prepustiti tržištu, ali smatra da država mora pronaći način da se zadrži kvaliteta i da polaznici dobiju svu potrebnu praksu i znanje. "Mora se paziti da ne padne kvaliteta jer je to jako važno za sigurnost prometa. Mora se inzistirati na oštrim kriterijima za autoškole kako bi one ostale na visokoj razini", kaže Šoštarić, dodajući da se ne bi smjelo događati da se vozača nauči rukovati vozilom, ali ne i sigurnom sudjelovanju u prometu.

Šoštarić se, stoga, zalaže za uvođenje edukacije kojom bi se mladi vozači upoznali s ponašanjem vozila u različitim uvjetima u prometu. "Trebali bi znati kako se vozilo ponaša i na mokroj cesti, u zavoju, na ledu... Zbog toga bi bilo dobro da svi polaznici prođu i sat ili dva obuke na poligonu sigurne vožnje", kaže Šoštarić. Kako je trenutno jedini takav poligon u Zagrebu, smatra da bi trebalo izgraditi bar još tri u većim regionalnim središtima čija bi se gradnja možda mogla financirati iz EU fondova.

Inače, država je svojedobno i propisala ovu obavezu, no uoči njene primjene se od svega odustalo. Za izgradnju takvih centara pripremao se Hrvatski autoklub, ali u konačnici nisu izgradili niti jedan centar.

Zagovornici zaštite minimalnih cijena u autoškolama nerijetko tvrde da su one jednake ili niže od onih europskih, no tome baš i nije tako.

Cijene u Portugalu 500 eura

Jedna naša čitateljica, koja već neko vrijeme živi u Portugalu, javila nam je svoje iskustvo iz te zemlje. Prema njenim riječima polaganje vozačkog ispita u Lisabonu stoji oko 500 eura (oko 3800 kuna), no početkom školske godine autoškole nude akcijske cijene, pa je tako ona platila ukupno 289 eura (oko 2.200 kuna). U tu je cijenu uključeno 30 sati teorijske nastave, šest sati treninga na simulatoru vožnje i klasična praktična obuka.

U Velikoj Britaniji obuka koja uključuje 20 sati vožnje stoji oko 520 funti (oko 4500 kuna), u Slovačkoj oko 400 eura (oko 3000 kuna)