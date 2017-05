Više od 1000 djece i mladih iz Hrvatske i inozemstva okupit će se krajem srpnja u Kamanju, malom mjestu u Karlovačkoj županiji, na Smotri Saveza izviđača Hrvatske (SIH) , najvećem okupljanju članova izviđačkih udruga u zadnjih nekoliko godina.

Jubilarna 10. Smotra pod nazivom "Deset izviđačkih čuda" održat će se od 24. srpnja do 2. kolovoza u Kamanju uz moto "Svijet kakav treba biti", a osim iz Hrvatske dolazak su najavile i izviđačke skupine susjednih zemalja, kao i zemalja zapadne Europe, poput Francuske i Belgije.

Razvijanje vještina za život u prirodi

Tijekom desetak dana djeca i mladi će u prirodnom okruženju uz smještaj pod šatorima sudjelovati u niz radionica i aktivnosti u prirodi, te moći razviti vještine potrebne za život u prirodi.

"Svrha takvih aktivnosti u prirodi je da djeca postanu samostalna, sposobna i dobri članovi svoje zajednice, da pomažu drugima i brinu za druge, te razvijaju zajedništvo", ističe predsjednik SIH-a Željko Roglić.

Zadnje takvo veliko logorovanje, dodaje, održano je u Hrvatskoj prije sedam godina na Petrovoj gori, kada se okupilo oko 600 sudionika, tako da ovogodišnje nadmašuje sva očekivanja.

"Na programu se radi punom parom, imat ćemo pokrivena sva moguća područja i svako će se dijete moći naći u nečemu", naglašava Helen Marie Kerovec, glavna načelnica SIH-a.

U suradnji s Arheološkim muzejom u Zagrebu planiraju se razne arheološke radionice, u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje vježbe evakuacije, a u suradnji s Crvenim križom radionice prve pomoći.

Tu su i klasične izviđačke aktivnosti, od orijentacijskih natjecanja do državne izviđačke olimpijade, kao i razna sportska natjecanja, učenje o životu u šumi i o korištenju alata u prirodi, kao i aktivnosti na vodi poput veslanja, izrada splavi i slično.

Adrenalinske aktivnosti

Neće nedostajati ni adrenalinskih aktivnosti, pa će tako lokalno planinarsko društvo "Vrlovka" organizirati malu školu sportskog penjanja na uređenom penjalištu na Velikom Vrhu, a planiran je i planinarski pohod na Svetu Geru.

Općina Kamanje smještena je u sjeverozapadnom dijelu Karlovačke županije uz samu rijeku Kupu, na granici sa Slovenijom. Obuhvaća površinu od 18 četvornih kilometara i ima oko 1000 stanovnika, te se ubraja u red manjih općina u Hrvatskoj.

"Ovakva manifestacija razbit će dosadu tijekom ljeta kada ćemo iskoristiti dolazak izviđača kako bismo organizirali još čitav niz drugih aktivnosti povezanih s izviđačima kao što su koncerti, izložbe i ljetno kino", kaže Damir Mateljan, načelnik općine Kamanje. "Toliki broj izviđača je više nego općina ima stanovnika stoga se cijela zajednica priprema za njihov dolazak".

Za sigurnost će se brinuti članovi stanice Gorske službe spašavanja Karlovac, a u stalnoj pripravnosti bit će i lokalni liječnički timovi te vatrogasci. Ujedno će to biti prilika za turističku promociju cijelog kraja.

Izviđačka smotra - neponovljivo iskustvo

Tradicija održavanja izviđačih smotri traje još od 1964. godine, a njihov je cilj prezentacija izviđačkog pokreta kroz niz zanimljivih radionica. Istovremeno je to sjajna prilika za druženje i stjecanje raznih vještina za život u prirodi.

"To je nešto što se pamti do kraja života. To je neponovljivo iskustvo, takvo nešto se ne zaboravlja. Sklapanje novih poznanstava, druženje, dobra atmosfera, razvijanje samostalnosti i samopoštovanja, a ujedno i pomaganje lokalnoj zajednici", poručuje Katica Konstantinović, načelnica za program 10. Smotre SIH-a.

Načelnik Odreda izviđača MP Petar Bulat rekao je da na logorovanje planira povesti 30-ak članova svoje udruge i kaže pripeme su u punom jeku. "Već pomalo pakiramo šatore, mobilnu kuhinju, svu opremu koja nam je potrebna, vreće za spavanje. Kreveti nam nisu potrebni jer ćemo ih napraviti na samom terenu od drveta".

Savez izviđača Hrvatske nacionalna je izviđačka volonterska organizacija, najveća organizacija za djecu i mlade u Hrvatskoj te baštinik 100-godišnje tradicije skautskog pokreta u Hrvatskoj, koja okuplja preko 60 lokalnih izviđačkih udruga s područja 17 hrvatskih županija.