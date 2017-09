Škabrnja je jedna od najsiromašnijih općina, a iz nje se nezakonito uzimao novac, utvrdila je to državna revizija. Načelnik Nediljko Bubnjar i njegova zamjenica sa žiro računa općine u dvije su godine podigli više od 790 tisuća kuna.

Novac je trebao biti namijenjen projektima, no oni do danas nisu realizirani. Stanovnici načelnika kritiziraju, a on poručuje: "Ponovno bih jednako postupio jer sam tim novcem pomagao općini".

Zvono uzbune zbog nezakonitog financijskog poslovanja u općini Škabrnja načelnika Nediljka Bubnjara nije probudilo. U dvije je godine s općinskog računa, zajedno sa zamjenicom, podigao više od 790 tisuća kuna. Dio novca je, tvrdi, koristio za pripremu planiranih projekata, što uključuje, među ostalim, i usluge konzultiranja.

"I onda sam pribjegao ovako malo, kako da nazovem, improvizaciji. Svjestan da su bile neke nepravilnosti, ali konačni cilj je od koristi za općinu", rekao je Nediljko Bubnjar, načelnik općine Škabrnja.

Na pitanje novinara Nove TV o zakonitostima improvizacija, Bubnjar je odgovorio: "Ja se zakona ne držim slijepo, kako su rekle neke povijesne osobe. Bitno je da nema pronevjere i da nitko ne uzima za sebe."

Do kraja 2016. projekti nisu realizirani. Iz ureda državne revizije tvrde kako se projekti financiraju putem ugovora, a ne tako da načelnik podiže gotovinu putem kartice i na taj način plaća onomu tko obavlja uslugu.

Načelniku je ovo treći mandat. Stanovnici Škabrnje su razočarani. Oni se, kažu, muče s dvije tisuće, te rade i kopaju kako bi mogli živjeti. Čovjek kakav je načelnik, rekao je jedan stanovnik Škabrnja, ne bi trebao živjeti u njihovom selu, a kamoli biti načelnik općine.

No, te kritike ga ne pogađaju: "Ljudi su zbunjeni. Sad su malo zaprepašteni, to je normalna reakcija ljudi. Međutim, kad se vidi da nitko nije uzeo sebi, bit će drugačije reakcije ljudi. U to sam siguran", rekao je načelnik.

Državna revizija svoj je nalaz dostavila državnom odvjetništvu u Zadru. Oni su pak zahtjev za daljnje provođenje izvida uputili Kriminalističkoj policiji u Zadru.



