Brojni veliki i mali ljubitelji vožnje bicikla natjecali su se u utrci Dukat Fit i tri Dukatino utrke za djecu.

Dukat je ovog vikenda organizirao šesto izdanje biciklističke utrke Dukat Fit i Dukatino utrka za djecu. Čak ni oblačno vrijeme nije spriječilo male i velike ljubitelje pedaliranja da pokažu svoje umijeće na zagrebačkom Jarunu, a najbržim natjecateljima u tri Dukatino utrke za djecu te utrci Dukat Fit za odrasle dodijeljene su nagrade Dukata i sportskog sponzora Decathlona.

O samoj utrci kao i o važnosti konzumacije proteina nakon fizičkog napora okupljene je informirao uvijek dobro raspoloženi HRT-ov voditelj Frano Ridjan.

"Zadovoljstvo nam je što utrka iz godine u godinu okuplja sve veći broj sudionika. Na ovaj način zajednički podižemo svijest o važnosti redovite rekreacije te biciklu kao ekološki prihvatljivom prijevoznom sredstvu. Zdravim navikama uči se odmalena pa nas posebno veseli iz godine u godinu sve veći broj malih vozača koji uživaju u bicikliranju", izjavila je Elena Wolsperger Dolezil, direktorica Korporativnih komunikacija Dukata.

Događanje je započelo trima Dukatino utrkama za djecu u kojima su oni najmlađi od 3 do 5 godina snage odmjerili na stazi dugoj 200 metara, dok su djeca od 6 do 8, odnosno od 9 do 12 godina biciklirali 1,2 kilometra. Odrasli natjecatelji u kategoriji građani vozili su jedan krug dužine 7,2 kilometra, dok su oni u kategoriji sportaši vozili dva kruga oko jezera ukupne dužine 14 kilometara.

Utrci su se pridružili i zaposlenici Dukata - članovi Rekreativnog biciklističkog kluba Dukat, koji godišnje organiziraju i sudjeluju na 10-ak biciklističkih vožnji i utrka promičući time biciklizam kao zdrav i ekološki prihvatljiv način rekreacije.

Nakon utrka natjecatelji su imali priliku osvježiti se proizvodima iz linije Dukat Fit. Riječ je o inovativnoj liniji funkcionalnih mliječnih proizvoda bogatih proteinima, koja objedinjuje šest proizvoda: mliječne proteinske napitke (čokolada, vanilija, banana), proteinske jogurte (jagoda-crveno voće i tropsko voće-đumbir) i quark (svježi sir bogat proteinima - natur i jagoda), a koji su posebno pogodni za konzumaciju nakon fizičke aktivnosti.

Biciklistička utrka Dukat Fit tradicionalno se održava u sklopu Europskog tjedna mobilnosti i pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Zagreba. Više o utrkama dostupno je na www.dukatfit.hr te na Facebook stranicama www.facebook.com/DukatFit i www.facebook.com/Dukat.