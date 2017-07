Tijekom postupanja policije na Rabu u nedjelju, pripadnici specijalne policije na otok su bili prevezeni putničkim trajektom zajedno s ostalim putnicima, što je začudilo mnoge prisutne na trajektu. U MUP-u nas uvjeravaju da u tome nije bilo ništa neobično.

Pun trajekt specijalne policije koja se na Rab prevozila s putnicima civilima, u nedjelju je bio prizor kojem su svjedočili mnogi. Razlog korištenja putničkog trajekta je, kažu nam u MUP-u, oprema među kojom su automobili i kombiji koji nisu stali na policijski gliser.

''Ovakav prijevoz policije je uobičajen, jer imamo plovila, ali ne možemo prevesti svu opremu i vozila tim plovilima. Ne možemo na policijski gliser staviti vozilo, automobil ili kombi koji policija koristi u intervenciji. Čak se za takve stvari mogu uvesti i izvanredne trajekte linije, ali u ovom slučaju su specijalci vjerojatno došli u trenutku kada je trajekt isplovljavao tako da su stigli na redovnu liniju. Da su recimo išli u potragu za počiniteljem, nisu to mogli gliserom, za to im treba vozilo. To je uobičajena i jedina normalna situacija'', rekla je Helena Biočić iz glasnogovorništva MUP-a, za Dnevnik.hr.

Dodatno pojašnjava da su snage reda iz Zagreba do mjesta iz kojeg je isplovio trajekt došli policijskim vozilima. ''Kad se radi o takvim akcijama na otocima, u njihovoj policiji nemaju ni opremu ni vozila potrebnu za tu vrstu postupanja, pa mora postojati način da se tamo dođe'', kazala je Biočić.

Naoružanoj policiji na trajektu svjedočila je i urednica na Novoj TV Ivana Mandić. ''Da se nešto ovdje događa shvatila sam, jer sam ja u tim trenucima bila na trajektu za Rab i na trajektu smo susreli dva kombija sa specijalnom policijom što je bilo vrlo neuobičajeno'', ispričala je jučer dok je trajala drama u mjestu u kojem je boravila.

Podsjetimo, u nedjelju ujutro stanovnici Barbata čuli su pucnjevi u jednoj od kuća. Ubrzo se otkrilo da je muškarac koji je živio u stanu te kuće, u prizemlju, ubio susjeda, s prvog kata, inače psihijatra u rapskoj bolnici Kampor, dr. Sinišu Rakića. Supruga žrtve spasila se skokom kroz balkon, ali pala je na kamene ploče i teško je ozlijeđena. Susjedi svjedoče da je napadač ispaljivao rafale prema policiji, pa je nekoliko sati bilo nemoguće doći do ubijenog i ozlijeđene žene. Na teren su izašle i specijalne postrojbe iz Rijeke i Zagreba te su pregovori trajali do večernjih sata kada je napadač počinio suicid raznijevši se bombom.