Josip Budimir, bivši ekonomski strateg HSLS-a, a sada član tima Mrak-Taritaš, kazao je na konferenciji za novinare da bi to značilo da se na razini Holdinga centraliziraju samo one poslovne funkcije kojima ima smisla centralno upravljati, da to bude upravljanje strateškim projektima, da informacijski sustav bude strateški vođen i da to ne bude prostor licitiranja i eksperimentiranja.

Oko djelatnosti čistoće bi tako bili okupljeni Zrinjevac, Zgos i Čistoća, oko ZET-a bi bili Zagrebparking i Autobusni kolodvor. Najviše bi ih se, ističe Budimir, skupljalo oko upravljanja nekretninama u okviru gradsko- stambeno komunalnog gospodarstva.

"To bi bila logična podjela da tamo imate profesionalno vodstvo, poslovne funkcije, a da Holding upravlja kao krovna tvrtka i osigura optimalan način upravljanja koji bi u konačnici doveo do rezultata koji bi omogućili kvalitetniju i jeftiniju uslugu i mogućnost da sustav manje ovisi o subvencijama Grada i da građani plaćaju manji prirez", istaknuo je.

Zagrebački holding, ustvrdio je Budimir, ne odaje namjere njegovih inicijatora, jer su u startu htjeli napraviti jedno poduzeće, a ne ono što Holding po svojoj definiciji je - trgovačko društvo koje upravlja drugim poduzećima u svom portfelju. Išli su, dodao je, 23 subjekta spojiti u jedno, a nisu napravili krovnu tvrtku koja bi upravljala poduzećima u svom portfelju te je napravljena kombinacija koja u praksi nije dobro funkcionirala. Dobili smo, ističe, tvrtku koja u svojoj osnovi imali poslove duplirane i u tvrtkama kćerima i u podružnicama i u centrali.

Budimir je naveo da je takav način upravljanja doveo do toga da su u prvih deset godina rada Holdinga povećane obveze za 5 milijardi, odnosno na godišnjoj razini za 500 milijuna kuna, a da su sami prihodi rasli svega 10-ak posto.

"Tema Holdinga kad je osnovan bila je jedna, danas je nešto drugo, no suštinski je osnovan da građanima računi budu manji, da sve bude jednostavnije, a pretvorio se u svoju suprotnost", ustvrdila je kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Anka Mrak-Taritaš.

Upitana jesu li razgovarali sa SDP-om oko lokalnih izbora, rekla je da su u HNS-u napravili pregovarački tim koji ima mandat za pregovore i donošenje odluka. Poručila je SDP-u da kada budu spremni neka im se jave. "Imamo vremena do početka kampanje. Ne treba neke stvari požurivati", dodala je.

Ako im SDP da podršku, kaže da će ih to veseliti, a ako ne, "idemo svojim putem".

Ponudu zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića za posao u Holdingu bratu ministra Gorana Marića Svetimiru Mariću koji je u četvrtak dao ostavku na mjesto člana Uprave društva Tehnički servisi željezničkih vozila, Mrak-Taritaš je komentirala riječima da je to način na koji gradonačelnik radi. "Nema se tu šta komentirati, on svojim putem na isti način dalje", kazala je. (Hina)