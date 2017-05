Kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Anka Mrak Taritaš u nedjelju je u parku na Savici ponovila da njezina stranka neće sudjelovati u stvaranju saborske većine te odbacila tvrdnje novinara o navodnim potpredsjedničkim i ministarskim mjestima koja čekaju HNS.

Na pitanje o medijskim navodima da premijer Plenković HNS-u nudi od predsjedničkih mjesta u Vladi do mjesta ministara, Mrak Taritaš je kazala kako se priča svašta, no ako se nju pita, kaže, takvih mjesta nema.

Naglasila da ona, kao i HNS neće sudjelovati u stvaranju saborske većine.

Upitana što misli o mogućnosti da predsjednik HSU-a Silvano Hrelja podrži Vladu HDZ-a, Mrak Taritaš je kazala kako svatko mora odgovarati za svoje postupke pa tako i Hrelja. Smatra da se Hrelja ponaša onako kao što su se ponašale i stranke manjina.

"Mislim da se Hrelja ponio kao stranke manjina koje gledaju određeni interes, no i da će za to odgovarati na izborima. Mi smo jasno rekli što mislimo o tome, mogu samo jasno ponoviti da ako ste odgovoran premijer - onda ne kažete 'mrtvi hladni' svojoj tajnici da razriješi tri ministra, a da ne znate što nakon toga jer cijelu zemlju time dovodite u nepriliku. Morate znati nekoliko koraka unaprijed što ćete uraditi, to radi odgovoran premijer. On je očito ishitreno donio odluku i sada pokušava sve nekako staviti u kontekst da trebaju odgovarati za tu odluku. No, za tu odluku treba odgovarati samo on", rekla je.

Park na Savici - simbolično mjesto

Park na Savici za Mrak Taritaš je simbolično mjesto s kojeg može pozvati građane da izađu na izbore i glasaju za nužne promjene. Rekla je da su građani Savice jedni od onih koji su svojim istupom rekli dosta dosadašnjem načinu upravljanja gradom.

"Samovolja jednog čovjeka koji nije pitao građane što žele slikovito je prikazana na Savici, jedno jutro dođu bageri, svane ograda, prikažu se panoi kako park treba izgledati. Elementarna je pristojnost da pitate građane što žele. Savica je primjer kako ne treba upravljati gradom, a Savica je i pokazatelj kako želimo da se upravlja gradom, da se pita građane, jer je to upravljanje novcem građana", istaknula je Mrak Taritaš.

Ustvrdila je da je aktualni gradonačelnik tik pred izbore zaposlio nove ljude u Zagrebačkom holdingu. Kazala je i da se na brojnim portalima i plakatima po cijelom gradu nalaze njegove promidžbene poruke kampanje za novi mandat gradonačelnika, a za koje se tvrdi da koštaju nula kuna iako to plaćaju građani. Navela je da se reklamiraju novi projekti koji neće biti ostvareni ako ne dođe do promjena, te će kao i brojni drugi završiti u 'Muzeju neispunjenih predizbornih obećanja'.

"Trebamo reći dosta, jasno, glasno i nedvojbeno. Mi želimo promjene u upravljanju gradskim proračunom, proračunom koji je svih nas, bez obzira nalaze li se građani u Sesvetama ili Gornjoj Dubravi i nemaju kanalizaciju i vodu, a plaćaju gradski prirez 18 posto ili drugdje. Građani plaćaju gradski proračun, a gradonačelnik iz njega plaća svoju kampanju. To treba jasno i nedvojbeno reći", kazala je Mrak Taritaš i pozvala građane da 4. lipnja izađu na izbore. (Hina)