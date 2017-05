Most nezavisnih lista ogradio se od zahtjeva njihove Ružice Vukovac koja je zatražila aktivaciju opcije "6+6" plaća, iako na nju nema pravo.

"Most nezavisnih lista ograđuje se od zahtjeva Ružice Vukovac koja je zatražila aktivaciju programa 'šest plus šest' plaća na koje imaju pravo samo neki državni dužnosnici nakon prestanka obnašanja dužnosti te njenih izjava u kojima tvrdi da je to napravila zbog medijske pažnje.

Iako razumijemo financijsku situaciju u kojoj se Ružica Vukovac nalazi, zalažemo se za smanjivanje privilegija političarima, što smo pokazali izmjenama Zakona koje su izglasane i na snazi, kao i za ukidanje uhljebljivanja, stoga ovakvi postupci nemaju opravdanje. Istodobno, ne možemo podržati ni medijski linč usmjeren na Ružicu Vukovac, koji je izostao kada su u sličnoj situaciji bili političari drugih stranaka. Podsjećamo, Ružica Vukovac jedna je od rijetkih koja nije iskoristila pravo na 6+6 plaća kada je na to imala pravo. O ovim će događajima, sukladno nadležnostima stranačkih tijela, nakon lokalnih izbora raspravljati Nadzorni odbor Mosta NL", poručuju iz Mosta.

Podsjetimo, Vukovac, koja je nedavno razriješena dužnosti državne tajnice u Ministarstvu poljoprivrede, zatražila je da uđe u program koji joj osigurava da narednih šest mjeseci prima punu, a drugih šest pola plaće. Nakon toga je poručila da se radilo o manipulaciji kako bi dobila malo medijskog prostora u predizbornoj kampanji.

Kada je objavljeno da traži povlasticu na koju nema pravo, tvrdi da je sve namjerno učinila i tako manipulacijom dobila prostor u medijima.

"Nama treba medijska pozornost. Kandidat sam za županicu Brodsko-posavske županije i zadnjih dana događa se opstrukcija mog izlaska u medije. Iz tog razloga sam namjerno isprovocirala ovu situaciju i na pisala zahtjev za naknadu "šest plus šest" i poslala je na Vladu Republike Hrvatske. Znala sam da takav zahtjev ne može biti odboren", kaže Vukovac.