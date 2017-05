Ivan je u podužem postu na Facebook grupi ''Studentski dom Stjepan Radić-Sava'', otvorio dušu o pijanoj noći u ukradenoj gitari koju sada traži.

Pijana noć za Ivana Filipovića-Haru završila je gubitkom gitare. Međutim, gitara koju je imao sa sobom nije bila njegova, te sada moli sve koji bi nešto mogli znati o izgubljenom vrijednom predmetu, da mu jave.

Njegov post prenosimo u cijelosti:

''Ljudi, kao nikad do sad trebam pomoć bilo koga tko se u rano nedjeljno jutro našao oko HNK... Duga priča ukratko: bio sam veliki kreten da sinoć iz izlaska ponesem gitaru do grada i da odem dalje piti... I bio sam još veći kreten da sam se toliko napio da sam zaspao na stanici (inače bi ovo bila priča za smijat se, ali nije...) - ovu sliku je prijatelj slikao kad je prolazio autom pored stanice i prepoznao me... Ni pola sata nakon ovoga sam se probudio, ali gitare više nije bilo među mojim nogama... Znam da grupa ima puno članova i vi ste mi zadnja nada, ako je netko bilo što vidio, molim vas javite mi... Inače me ne bi toliko bila briga da je moja gitara, jer sam sam zakuhao i sam ću ispaštati, ali moja gitara nije... Ako ima kakva dobra/sretna duša da mi pomogne ispraviti ovo sranje koje sam danas posijao, siguran sam da ću naći nekakav način da se odužim... Živili ljudi'', napisao je Ivan.

Na upit portala DNEVNIK.hr rekao je da još nema nikakvih informacija o gitari, ali da s obzirom na to da mnogo ljudi dijeli ovu priču, ne sumnja da će se pojaviti nekakav trag.

Ako nešto znate, pomozite ovom mladiću u traganju za gitarom.