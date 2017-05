Mostov kandidat za splitsko-dalmatinskog župana Miro Bulj u petak je prozvao predsjednika Vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića da je "lutka na koncu" interesnih skupina te Vladimira Šeksa, Franje Gregurića, Ivice Todorića, Franje Lukovića i Borisa Vujčića, za koje kaže da upravljaju Hrvatskom.

"Andrej Plenković je lutka na koncu stranih interesnih skupina te Šeksa, Gregurića, Todorića, Lukovića i šefa narodne banke Vujčića", izjavio je Bulj novinarima kod Hidroelektrane Peruća kod Sinja, te tako uzvratio na izjavu premijera Plenkovića kako bi bilo dobro razmisliti na čiji daljinski upravljač govori čelnik Mosta Božo Petrov.

Plenkovića je optužio da je omogućio vlasniku koncerna Agrokor Ivici Todoriću da "uništi hrvatsko gospodarstvo s deset milijardi kuna mjenica bez pokrića", što smatra udarom na financijsku stabilnost države. "Napravio je to zajedno sa svojim potrčkom Zdravko Marićem, koji se izuzima iz Vlade kada se država bori s najtežom gospodarskom situacijom", dodao je.

"Voda je najveći potencijal"

Miro Bulj napio se vode na Perućkom jezeru, te potom poručio kako je upravo voda najveći potencijal Splitsko-dalmatinske županije voda pa je treba čuvati. "Činjenica je kako je Splitsko-dalmatinska županija sa stranim kriminalnim investitorima htjela uništiti našu vodu i zrak izgradnjom termoelektrane, koja bi u sekundi izbacivala 800 kilograma dima. Zagadio bi se zrak u Sinju i cijeloj Dalmatinskoj Zagori, a Cetina od izvora do Omiša", upozorio je Bulj i istaknuo kako je upravo to jedan od razloga zašto je Most "loš kriminalno-političkim skupinama".

"Mi ćemo biti 'protiv' uništavanja, a 'za' održivi razvoj naše Dalmatinske Zagore ,za proizvodnju ispravne i ekološki čiste hrane. Nikako nećemo biti eksploatacijsko polje stranih investitora, koji nas žele ekološki uništiti i eksploatirati", kazao je Bulj.

Neka Plenković makne svoje bruxelleske šape s Dalmatinske Zagore

Plenkovića je nazvao "bruxelleskim dečkom" te ga pozvao da makne "svoje bruxelleske šape s Dalmatinske Zagore i cijelog ovoga područja", ističući kako je vrijeme da ljudi izaberu župana koji će odgovarati samo narodu. "Dubinskim kontrolama preispitat ćemo i sve koncesije, a mnogi će završiti gdje im je mjesto", rekao je Bulj.

Uvjeren je da je HDZ-ov ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier govorio istinu kada je rekao da se 90 posto članova njegove stranke "protivi odluci Plenkovića, Šeksa, Gregorića i Dalićke".

"Vrijeme je da na ovim izborima narod kaže toj uhljebničko-podobničkoj mašineriji - nećete", zaključio je Bulj. (Hina)