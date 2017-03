Potpredsjednik SDP-a Peđa Grbin i saborski zastupnik te stranke Mirando Mrsić predstavili su u ponedjeljak zahtjev za ocjenu ustavnosti izmjena i dopuna Zakona o poticanju zapošljavanja, koji zbog postavljene dobne granice za pristup mjerama zapošljavanja, po ocjeni SDP-a, diskriminira građanke i građane Hrvatske starije od 30 godina.

Zahtjev za ocjenom ustavnosti podržala su 42 zastupnika, rečeno je na konferenciji za medije.

''2012. godine kada smo otvarali mjere prema poslodavcima u realnom sektoru, govorili su nam da ćemo poslodavcima isporučiti mlade ljude da slažu police i kuhaju kave. Pokazalo se da je ova mjera u vrijeme krize bila jedna od najboljih da mladi ljudi u doba krize steknu radno iskustvo i spriječila je da dio mladih napusti Hrvatsku'', poručio je na konferenciji za medije Mirando Mrsić, a onda dodao kako oni nisu htjeli tu mjeru otvoriti prema srednjoškolskom obrazovanju.

''Vlada koja očito ove mjere dizajnira prema poslodavcima samo omogućava trgovcima da umjesto blagajnica dobiju stručno osposobljavanje. Poslodavci će moći na ta radna mjesta staviti mlade koji su završili srednju za 2600 kuna'', objasnio je.

Mrsić kaže i da se otvara mogućnost i da se gimnazijalac stručno osposobljava, a njegovo pitanje je za što će se on stručno osposobljavati ako nema ni struku ni kvalifikaciju.

''Mjere očito idu za time da omoguće poslodavcima da postojeću radnu snagu koja je slabo plaćena zamijene s radnom snagom koju će plaćati država. Očekivali smo da Vlada umjesto ovih mjera predloži nešto drugo jer je potrebno mladima osigurati sigurno, dobro plaćeno radno mjesto. Očekivali smo da ćemo dobiti poticajne mjere za pripravništvo koje bi trebalo pomalo zamijeniti stručno ospobljavanje'', kaže Mrsić koji smatra da je ''Vlada očito zaboravila i na sugrađane starije od 50 godina za koje ne predlažu nikakve nove mjere''.



''Šansa da zaposlite nekoga tko je stariji od 50 godina i tko je izgubio radno mjesto u roku godinu dana je 10 posto i stoga se trebalo krenuti drugim putem da i ti sugrađani postanu atraktivni poslodavcima, da ih zaposle, da dobiju ugovore, to smo i predlagali. Prijašnja vlada je ostavila program 50+ koji ide za time da poslodavac zaposli osobu stariju od 50, da joj ugovor na neodređeno i da onda bude fiskalno rasterećena ta plaća. Na takav način poslodavac ima želju zaposliti takvu osobu'', rekao je Mrsić i dodao kako je očito da Vlada samo želi uljepšati sliku Hrvatske.

''Ovako postavljene mjere još će šire otvoriti vrata Hrvatske''

''A sve ono što je napravljeno ide za time da se umjetno smanji broj nezaposlenih. Ovako postavljene mjere još će šire otvoriti vrata Hrvatske i još više mladih će tražiti radno mjesto izvan Hrvatske što se vidi i po neslavnom rekordu prošle godine - 85 tisuća mladih je izašlo iz zemlje'', rekao je i zaključio kako smo dobili reciklirane mjere koje idu samo u svrhu PR-a. ''Hrvatska na ovakav način neće ići dalje'', kaže.

Peđa Grbin je rekao da predloženi zakon, odnosno jedna konkretna mjera, imaju puno veći problem od učinkovitosti, a to je, rekao je, diskriminacija na temelju dobi.

Objasnio je kako Hrvatska u svom poretku ima ugrađene mjere koje sprječavaju diskriminaciju na temelju dobi te da se takve mjere štite ustavom, a o njima su već ranije odlučivali hrvatski i europski sudovi.

''Svaka osoba kojoj zbog dobi neće biti omogućen pristup stručnom osposobljavanju ima pravo na naknadu štete od RH'', kaže Grbin.

''Ustavni sud RH je već prije 10 godina ukidao zakone jer su određene mjere u tim zakonima vezivali uz dob. Znajući sve to, Vlada i Sabor usvojili su zakon koji diskriminira sve starije od 30 godina, a da se nisu potrudili obrazložiti zašto to čine. Rekli su samo da od Europe za to ne možemo dobiti sredstva, ali zar su nezaposleni briga samo EU-a. Mi se moramo pobrinuti da za ono što ne možemo dobiti sredstva iz EU-a, osiguramo sami'', rekao je Grbin.

Dodao je kako će s akcijama kao što je zahtjev za ocjenom ustavnosti nastaviti svaki put kad budu mislili da nešto nije usklađeno s Ustavom.

''Ako nešto predlažeš, onda to mora pod istim uvjetima biti dostupno svim građanima kojima je to potrebno'', rekao je.