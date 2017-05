Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u petak je reklo kako je nedavna intervencija hrvatske granične policije u Savudrijskoj vali bila sukladna zakonu, a da najavljenu slovensku prosvjednu notu o tome još nije zaprimilo.

Ljubljanski dnevni list "Dnevnik" objavio je u petak da će Slovenija uskoro Hrvatskoj uputiti prosvjednu notu zbog novih događaja u Savudrijskoj vali koje slovenska strana smatra incidentima, a u jednom takvom je patrolni brod hrvatske policije prošlog tjedna uplovio u, kako smatra slovenske teritorijalne vode, te se hrvatska policija agresivno ponašala prema slovenskom patrolnom brodu koji je pokušavao "zaštititi" slovenskog ribara čije se plovilo nalazilo blizu sredine zaljeva.

"Intervencija hrvatske pomorske granične policije u spomenutom slučaju jedan je od uobičajenih zadataka ispunjenih sukladno zakonskim odredbama o nadzoru državne granice na temelju kojih hrvatska granična i pomorska policija postupa kada je utvrđena povreda državne granice ili nedopušten ulazak u državno područje Republike Hrvatske", rekli su u uredu glasnogovornika MVEP-a na upit o detaljima ovog događaja.

Takvi su "incidenti", navodi list, u zadnje vrijeme sve češći, što slovenska strana povezuje s očekivanom presudom arbitražnog suda o granici, za koju je Hrvatska rekla da je neće poštovati.

Slovenska je policija o zadnjem incidentu izvijestila i svoje ministarstvo vanjskih poslova koje će uskoro reagirati, navodi "Dnevnik", dok MVEP navodi kako još nije zaprimio diplomatsku notu koja bi imala veze s navedenim događajem.

U vezi s pisanjem slovenskih medija o incidentima u Savudrijskoj vali ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier je u petak podsjetio kako Slovenija i Hrvatska imaju sporazum koji "u nedostatku dogovora oko same demarkacije granice rješava takve probleme da ne dođe do incidenata" i ocijenio da je, prema tome, "to pitanje implementacije toga sporazuma". "Moramo još jednom ponoviti, što se tiče samog utvrđivanja demarkacije granice tu smo otvoreni za razgovor s Ljubljanom" rekao je Stier novinarima nakon predavanja predsjednika Europskog parlamenta Antonija Tajanija u HAZU-u.

Hrvatska je istupila iz granične arbitraže sa Slovenijom, nakon što se pokazalo da ju je nepovratno kompromitirala slovenska strana, zbog čega Zagreb nudi da se spor riješi bilateralno, na što Ljubljana ne pristaje.

Slovenija smatra da arbitražni postupak bez obzira na kompromitaciju treba nastaviti i da će njegova odluka trebati biti primijenjena i uvažena i od hrvatske strane, te drži da u međuvremenu slovenska policija faktički kontrolira većinu Savudrijske vale u kojoj po tom tumačenju smiju loviti samo slovenski ribari.

Hrvatska smatra da se u zaljevu do konačnog rješenja spora mora primjenjivati pravilo crte sredine, prema konvenciji o pravu mora i međunarodnom pravu. (Hina)