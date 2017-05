Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić u četvrtak je pred novinarima hvalio poteze predsjednika Vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića vezano uz raskidanje koalicije s Mostom, tvrdeći kako je premijer napravio jedino što je mogao u tom trenutku, a nije ga, kaže, iznenadio stav ministra vanjskih poslova Davora Ive Stiera da se nakon raskida s Mostom odmah trebalo ići na izbore.

"Ne, nije me iznenadio postupak kolege Stiera, ja tu nemam nekakvog posebnog komentara. Mislim da je premijer napravio jedino što je mogao napraviti u tom trenutku i sve pohvale za potez premijera koji se odigrao kada govorimo o suradnji s Mostom", izjavio je Tolušić ispred Banskih dvora.

Naime, ministar vanjskih poslova i politički tajnik HDZ-a Davor Ivo Stier izrazio je u utorak u Bruxellesu žaljenje zbog raskida koalicije s Mostom, ustvrdivši da se on u stranci zauzimao za nove izbore nakon što je ta suradnja okončana.

Tolušić zahvalio "Prijateljima životinja" na pohvalama Zakonu o zaštiti životinja

Tolušić je u izjavi novinarima izrazio zadovoljstvo što su ga ispred Vlade dočekali članovi udruge "Prijatelji životinja" na čelu s predsjednikom Udruge Lukom Omanom, koji su hvalili nacrt novog Zakona o zaštiti životinja koji se danas nalazi pred Vladom. "Ugodno sam iznenađen, hvala na podršci", obratio se ministar Tolušić "Prijateljima životinja".

Riječ je o zakonskom prijedlogu koji, među ostalim, predviđa da životinje ostaju u skloništu do udomljenja, za razliku od postojećeg članka da se životinju iz skloništa koja se ne vrati vlasniku može usmrtiti nakon 60 dana. Ministarstvo poljoprivrede, u odgovoru na komentare iznesene u javnoj raspravi, navodi da je taj članak izmijenjen "na način da životinja iz skloništa koja se ne vrati vlasniku, ostaje u skloništu do udomljenja".

Ministar je naglasio kako "Vlada radi svoj posao, Ministarstvo radi svoj posao", surađuju sa svim relevantnim čimbenicima koji god je zakon u pitanju, pa tako i Zakon o zaštiti životinja.

"Doduše, evo deset je godina prošlo od prošlog zakona, znači, zakon se puno vremena donosio. Uvrstili smo sve stvari za koje smatramo da su normalne u 2017., odnosno u 21. stoljeću od 'no kill skloništa' do ostalih stvari za koje ja osobno smatram da, ako ih već imamo nekoliko u Hrvatskoj, da to mogu biti sva, a ne da nakon 60 dana pse koje smo doveli u skloništa ubijamo", poručio je Tolušić. (Hina)