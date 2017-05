Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obišao je s predstavnicima Hrvatskih cesta i gradova Karlovca i Ozlja nekoliko gradilišta cesta i mostova, a novinarima je kod mosta na Kupi prema Ozlju najavio da će se dogodine u blizini početi graditi novi most vrijedan 40 milijuna kuna.

Na drugoj strani mosta, cesta između brze ceste kroz Karlovac i spoja na državnu cestu D1 za koju je prije devet godina izgrađen most na Korani.

Gradonačelnici Ozlja Gordani Lipščak ministar Butković je rekao kako je jasno koliko je velik problem za nastavak gospodarskog razvoja Ozlja zabrana prometa kamionima iznad 10 ili 15 tona mostom u Mahićnom jer je to jedini most kojim se preko Kupe spajaju Karlovac i Ozalj.

Zato Hrvatske ceste rade projektnu dokumentaciju i krajem ove godine bit će raspisan natječaj za novi most, radovi će početi početkom 2018., a rok izgradnje je dvije godine, rekao je Butković.

U vezi s nastavkom brze ceste kroz Karlovac, spoja s autocestom na državnu cestu D1, Butković je rekao kako je danas vidio to područje na kojemu nema ceste do mosta izgrađenog prije devet godina, a još ne vodi nikamo (kolokvijalno nazvan Vukelićev most, dugačak 304 metra, vrijedan oko 50 milijuna kuna op.a.), te je najavio da se odustaje od prvotnog plana višetračne brze ceste.

"Reducirat će se i racionalizirati taj projekt, u Hrvatskim se cestama upravo radi na izmjeni projekta i očekujem da će cesta biti izgrađena tijekom 2019. godine", istaknuo je ministar Butković.

Podsjetio je da su oba projekta u planu građenja Hrvatskih cesta do 2020. godine, vrijednom 17 milijardi kuna, koji je danas prihvatila Vlada. Butković je rekao da je riječ o planu gradnje svih cesta, autocesta, državnih, županijskih i lokalnih, od čega se devet milijardi odnosi na državne ceste s Pelješkim mostom kao najvećom investicijom.

Karlovački gradonačelnik Damir Jelić istaknuo je da se u Tušiloviću gradi pješačka staza, koja će biti gotova prije početka ljetne turističke sezone, te da traje otkup zemljišta za završetak tzv. gradskoga prometnog prstena. (Hina)