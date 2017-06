Saborski zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac izjavio je u ponedjeljak da će HOS-ova ploča u Jasenovcu s ustaškim pozdravom "Za dom spremni" biti maknuta.

Pupovac je također ustvrdio kako je Josip Broz Tito bio jedan od najvećih državnika 20. stoljeća i jedan od vodećih antifašističkih boraca i zapovjednika, pa smatra nedopustivim da ga neki žele "proglasiti najvećim zločincem i abolirati Pavelića", dok razloge za promjena imena Trga maršala Tita drži neprihvatljivima.

Milorad Pupovac je, gostujući na N1, komentirao prozivku šefa SDP-a Davora Bernardića koji ga je optužio da podržava Vladu koja nema poštovanja prema žrtvama nacionalnih manjina.

"Mnogi od njih nisu viđeni u prvim redovima kada se trebalo suprotstaviti. Nismo ih vidjeli ni u Jadovnom i predbacivati pripadnicima nacionalnih manjina što nastoje s Vladom stvoriti pretpostavake da se riješe bolna pitanja kao ploča u Jasenovcu te pravo na upotrebu ćirilice, to je kao da ja kažem da sam ja bio češće sam u borbi za Srbe ovih godina, nego što sam imao podršku u borbi. Ali ja to neću reći jer znam koliko je to sve teško. Želimo stvoriti priliku za stabilnost", rekao je Pupovac.

Upitan kako to da i dalje podržava Vladu iako ploča s ustaškim pozdravom ostaje, a za 2. srpnja se u Otočcu najavljuje otkrivanje spomen ploče ustaškom vojnom zapovjedniku Juri Francetiću, Pupovac je uzvratio: "Ljudi iz SDP-a su ozakonili, a nama je to došlo na naplatu i imamo zajedničku odgovornost. Ploča u Jasenovcu s ovakvim grbom i natpisom ne može tamo ostati, to je kao jedan na jedan. Ona mora biti maknuta i bit će maknuta".

Udruga Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u dijaspori poslala je pozive državnom vrhu i medijima na podizanje spomen obilježja Juri Franncetiću na njegovoj rodnoj kući u Otočcu u kojem stoji: “Tragom projekta Velebitsko-vukovarski pobjednički krug, naslovnik ogranizira obilježavanje 105. obljetnice Jure Francetića, hrvatskoga političara i legendarnog vojskovođe iz Drugog svjetskog rata protiv udruženja talijanskog i srpskog fašizma”.

Pupovac, međutim, poručuje kako ploča s takvim natpisom ne može stajati nigdje u demokrtaskoj Hrvatskoj. "Mogla je biti u kvislinškoj tvorevini, ali u demokratskoj Hrvatskoj ne i točka. A toleriranja dizanja ploče Francetiću i proglašavanjem antifašistom u borbi protiv Talijana, nema šanse da bi takva inicijativa mogla imati razumijevanje koalicijske Vlade", uvjeravao je Pupovac.

Nije, ističe, na njemu da kaže što će napraviti premijer Andrej Plenković, ali siguran je kako je to daleko od njegovih uvjerenja te poručuje da "ako je trebalo imati obzira, da je sada došao moment da se taj obzir makne". "Ploče treba maknuti, postoji zakonska procedura u kojoj treba otkloniti, odluku Ustavnog suda se čeka", rekao je Pupovac.

Komentirajući aktualna događanja oko preimenovanja Trga maršala Tita Pupovac je ustvrdio kako je Josip Broz Tito bio jedan od najvećih državnika 20. stoljeća i jedan od vodećih antifašističkih boraca i zapovjednika jednog od najsnažnijih pokreta otpora na europskom tlu. "Poštovan je od svih članica atifašističke koalicije i njegov je lik svugdje gdje se obilježavaju velike pobjede. To što ga neki prokušavaju proglasiti najvećim zločincem i abolirati Pavelića - to je nedopustivo", poručio je.

Razlozi zbog kojih se traži promjena imena trga, za Pupovca su neprihvatljivi.

"Samo podsjećam ljude u HDZ-u da je netko u vrijeme borbe za samostalnost to pokrenuo, veliko bi pitanje bilo kako bi se stvari razvijale, a danas kada je Hrvartska postala članica EU neki nastoje revidirati povijest i okretati naopačke povijesne činjenice. To je opasno i tome ćemo se suprotstaviti. Ono što smo dosada čuli je neprihvatljivo", ustvrdio je Pupovac. (Hina)