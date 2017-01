Milorad Pupovac naveo je kako je Hrvatska imala dvije Vlade, ali da vrijeme između dvije vlade nije nalikovalo na intermezzo nego je bilo "burno, konfliktno i po mnogo čemu zabrinjavajuće", istaknuo je.



"Nakon izbora dobili smo okolnosti smirenja i onoga što je obećavalo odsutnost konflikata i posvećenost društvenim problemima. I za to sasvim sigurno imamo u mnogo čemu zahvaliti gospodinu Andreju Plenkoviću i onome što je on donio sa svojim porukama i političkim programom.



Ali da nije bilo ploče u Jasenovcu, to iščekivanje ne bi bilo stavljeno u sjenu. Ovako smo u Novu godinu ušli s nadom i vjerom u bolje sutra, ali i sjenom na toj nadi i zabrinutošću, koja iz te geste, toga čina na tom mjestu ne može, a da ne bude proizvedena", kazao je Pupovac i nastavio:

"Sigurno je da svi međusobno dijelimo ovo: Smrt jednog od nas ne može biti razlog za negiranje smrti drugog", kazao je, nastavljajući da stradanje jednog od nas ne može biti razlog za omalovažavanje žrtava drugih, "pogotovo ne na mjestu na kojem je u 20. stoljeću stradalo najviše pripadnika hrvatskog naroda. I tu ne spominjem ni Srbe niti Rome, već Hrvate".

Istaknuo je kako je u Jasenovcu stradalo najviše Hrvata.

"Gotovo 8000 (ih je stradalo). Naša je dužnost da učinimo sve da sačuvamo ono što je stvoreno u jesen 2016., program i politiku koja je bila prilika za donošenje mira, obnove povjerenja, društva pravednosti, jednakosti i zakonitosti", poručio je Pupovac.