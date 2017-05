Policija provodi istragu zbog plaćenih glasača koji su iz Srbije stigli na birališta u Obrovac, a čelnici SDSS-a odmah su se ogradili od bilo kakve veze s plaćanjem dolaska biračima iz Srbije. O svemu tome, ali i kombinatorici potrage za parlamenatrnom većinom, za Dnevnik Nove TV govori Milorad Pupovac, zastupnik SDSS-a.

Tvrdite od početka da SDSS nije platio dolazak Srba da glasaju u Obrovac. Tko je onda platio?

SDSS doista nije polatio. Prema našim saznanjima u tome su sudjelovali akteri dviju nezavisnih lista gdje je jedan Obrovčanin s prebivalištem u Zagrebu s dvojicom predstavnika s jedne nezavisne liste obavio razgovor u jednom izbjegličkom naselju u Beogradu.

A drugi?

Taj isti je davao podršku kandidatu za gradonačelnika s druge nezavisne liste. Taj kandidat je treći po osvojenom rezultatu, nakon SDP-ovoga, ali je istovremeno kandidat na županijskoj listi Mosta za županijsku skupštinu.

Mogu li ti glasovi utjecati na konačan rezultat izbora za župana u Zadarskoj županiji?

Ne mogu utjecati na izbor župana ni gradonačelnika. Oni su samo označeni da su protuzakoniti. Za nas kao stranku je iznimno važno da se utvrdi tko je to radio, kako je to radio i naša saznanja koja imamo su naši lokalni predstavnici spremni podijeliti s nadležnim istražnim tijelima.

Spremni ili su već podijelili?

Nešto su već podijelili, a ostatak će još podijeliti.

Jeste li i vi spremni, ako imate dodatnih saznanja, podijeliti ih s DORH-om i policijom?

Ja imam samo onoliko koliko dobijem od njih.

Je li vam, na načelnoj razini, prihvatljivo plaćanje dolazaka u Hrvatsku državljana srpske nacionalnosti prihvatljivo, da samo glasuju i onda odlaze živjeti u Srbiju?



Svi koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, neovisno o tome jesu li Srbi ili Hrvati, imaju to pravo po zakonu. Kad su u pitanju Srbi, oni koji su u izbjeglištvu, kojima je u postupku obnova i stambeno zbrinjavanje, koji su na privremenom radu ili na studiju, ti ljudi mogu i trebaju moći sudjelovati. A kako će oni doći, da li će njihova udruženja sudjelovati u tome, to je njihova stvar.

Da li je SDSS ikad plaćao takve dolaske?

Ne, mi nismo plaćali dolaske, samo smo sudjelovali u organizaciji, a plaćanje se...

Pitam vas na razini da li je to moralno prihvatljivo zato što takvi dolasci mogu promijeniti odnose snaga unutar lokalne vlasti. Imaju sva prava, slažem se s vama, ali tako je bilo i u Vrgorcu. Imali su sva prava, pa su na zadnje nove svi skakali da Hercegovci mijenjaju biračku strukturu i vlast u Vrgorcu. Tako legitimno možemo postaviti pitanje da Srbi koji dođu na dan izbora mogu promijeniti odnos snaga u Obrovcu i u nekim drugim sredinama.



Srbi koji dođu u Obrovcu ne mogu promijeniti ni na koji način jer taj mali broj ljudi koji je zainteresiran za dolazak ne može u bitnom smislu poremetiti odnos između novouspostavljene poratne hrvatske većine i srpske manjine tamo. A mi kao stranka koja zastupa Srbe u Hrvatskoj, imamo obavezu da im omogućavamo da dođu na izbore, ako to žele.

Iz vaše perspektive, mislite li da Andrej Plenković danas ima 76 ruku potrebnih da obrani Vladu i nove ministre?



Čuli ste Andreja Plenkovića, on ove dane razgovara s potencijalnim partnerima i kada ih završi, a to će biti vrlo brzo nakon obavljenog drugog kruga izbora. On će biti dužan objaviti svima...

Gospodine Pupovac, 20 godina ste u politici. Što mislite iz današnje perspektive, svi zbrajaju pa i vi. Ima li on 76 ruku danas?

Mislim da Andrej Plenković doista može birati hoće li imati Vladu ili će se odlučiti za izbore. Ovisno o tome koliku većinu će imati.

Da li je, po vama, tih 76 ruku upravo onih koji su potvrdili predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrovića?

Nije nužno da to budu baš tih 76 ruku.

Znači, Zlatka Hasanbegovića, Brunu Esih i Željka Glasnovića ne smatrate u tu većinu?

Pustite vi što ja smatram ovog trenutka.

To je važno, da li vi njih smatrate?

Oni nas smatraju da nismo važni. Prema tome, čim nas smatraju da nismo važni, sebe su isključili iz te većine.

Znači vi mislite da oni nisu dio te većine?

Samo vam želim reći da je za buduću većinu, ako se formira, iznimno važno da bude kompaktna, da u njoj nema nikakvog uvjetovanja tko može biti dio većine, a to ne može i da buduće formiranje većine ne nosi nikakvu vrstu kompromitacije, kao što smo prošli u jednom periodu.

Sad sam iščitao da ta buduća većina treba biti bez Hasanbegovića, Esih i Glasnovića.

To ste vi tako iščitali.



