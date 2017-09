Koji će biti idući potezi HDZ-ova koalicijskog partnera HNS-a? O toj je temi s predsjednikom HNS-ovog saborskog kluba Miloradom Batinićem razgovarala reporterka Ivana Brkić Tomljenović.

Kažete da ste nezadovoljni ovim rješenjem oko ploče. Što ćete poduzeti?

Prvo ćemo razgovarati s partnerima, s HDZ-om, s gospodinom Plenkovićem. Ovaj čin izmještanja ploče nije u cjelosti rješavanje problema pozdrava "Za dom spremni".

Što očekujete od premijera?

Očekujem razgovor i očekujem njegovo obrazloženje za premještanje ploče što dalje.

Što ako ne budete zadovoljni, što ćete učiniti? Je li ta tema i dovoljna za raskid koalicije?

Prije svega bih ukazao na sam naš ulazak u koaliciju s HDZ-om. HNS nije isključiv i spremni smo razgovarati, ali kažem, tek kad dobijemo suvislo obrazloženje.

Ovo dosad nije bilo suvislo?

Apsolutno kad dobijemo cjelovito pojašnjenje za rješavanje tog problema, pozdrava "Za dom spremni", tad ćemo donijeti odluku.

Vaš potpredsjednik Vlade je rekao da nije bio upoznat sa svim detaljima. Osjećate li se prevareno?

Ne. Naprosto, tražit ćemo pojašnjenje. Ova odluka ministra uprave je bila isključivo u njegovoj nadležnosti i nadležnosti premijera. Kažem, radi dobrih koalicijskih odnosa pretpostavljam da je premijer trebao o tome obavijestiti i potpredsjednika Štromara.

Hoće li se porez na nekretnine početi ubirati u mandatu ove Vlade?

Porez na nekretnine naišao je na određene probleme u samoj provedbi. evo i premijer je najavio da će se on prolongirati do daljenjeg. Dolazi nam jesen, saborske sjednice i prvo što ćemo kao koalicijski partneri potaknuti jest ta tema razgovora o porezu na nekretnine, jer kako je on u samom začetku bio zamišljen kao supstitucija komunalne naknade, to ima osnova, no očito je da će trebati razgovarati i korigirati određene stvari.

Kako vam zasad ide? Izgleda da HDZ ne ispunjava baš vaše uvjete?

Još nije niti 100 dana Vlade. Morate uvažavati da se moramo i priviknuti jedni na druge i naravno treba možda puno više komunikacije nego što je dosad bilo.

Nije bilo dosad dobro?

Bila je dobra komunikacija ali očito oko nekih stvari se trebamo češće nalaziti i razgovarati.

Tko će voditi Povjerenstvo za reformu obrazovanja? Hoće li to biti premijer Plenković?

PSP je u nadležnosti predsjednika Vlade. Da li će ga on voditi osobno, postoje dvije supredsjedateljice, to je ministrica Divjak i gospođa Vesna Bedeković, predsjednica saborskog odbora, na njemu je da se odredi i da odluči.

Ispada da vi govorite jedno, a Vlada drugo. Ovdje je totalni šum u komunikaciji i građani zapravo ne znaju što će se događati dalje.

Za sad je voditelj PSP-a predsjednik Vlade, gospodin Planković. Kako će operativno komunicirati to ćemo vidjeti u narednom razdoblju, ali nema nikakvih šumova. Vrlo jasno su definirani zaključci sa tog sastanka i ono što je najvažnije za građane jest da pilot projekt kurikularne reforme počinje 2018. godine, a cjelovita reforma obrazovanja 2019. godine.

Uskoro će 100 dana vaše Vlade s HDZ-om. Koji rok onda dajete premijeru Plenkoviću da popravi ovaj komunikacijski šum?

Idući tjedan ćemo već krenuti u razgovore oko nekihi točaka i nekih tema. To je dogovor i s predsjednicima klubova s kojima smo u koaliciji, svih stranaka te predstavnikom Vlade.

Kad će biti unutarstranački izbori u HNS-u?

Prema statutu, do konca godine.

Imate li Vi predsjedničkih ambicija?

Nije isključeno.

Znači moguće je da ćete se kandidirati?

Da sad ne ponavljam, svaki član stranke ima te mogućnosti. naravno, to je tema o kojoj će se razgovarati, ali evo, zasad ne bih otklonio tu mogućnost da ću biti jedan od kandidata.

Očekujete li povratak i kandidaturu Ivana Vrdoljaka?

O tome nismo razgovarali s njim, ja osobno nisam, ne znam jesu li drugi kolege, ali razgovarat ćemo o svim potencijalnim kandidatima.

Je li to moguće da se i on kandidira?

Svaki član HNS-a, pogotovo kalibra Ivana Vrdoljaka je dobrodošao u vrh stranke.