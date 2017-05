Svi rođeni između 1981. i 2000. godine spadaju u takozvanu "Ja" generaciju. Milenijalci su riječ kojom danas opisujemo osobe kojima je cilj ispuniti svoje želje koje su vrlo jasno definirali. Jedna bitna stavka se nikad ne mijenja u njihovim životima – žele imati život ispunjen doživljajima, iskustvima i trenucima za pamćenje.

Životni stil milenijalaca u potpunosti se razlikuje od životnog stila njihovih majka i očeva. Danas im više nije bitno priuštiti si vlastitu nekretninu u kojoj će provesti cijeli život. Mukotrpne godine štednje za kupnju prvog automobila neće biti dio njihove svakodnevice. Svoj će novac radije potrošiti na potpuni doživljaj. Istraživanja pokazuju kako milenijalci danas zarađuju manje od roditelja u njihovoj dobi, no to ne znači da će štedjeti prilikom uživanja u doživljaju za pamćenje.

Kako postati pravi "roditelj milenijalac"?

O odnosu mame i djeteta piše se već stotinama godina. Danas raste interes za odgovorima na pitanja vezanim za odnos tate i djeteta. Brojna provedena istraživanja pokazuju da djevojčice s razvijenim odnosom s ocem postižu bolje rezultate u matematici. Zanimljive su i tvrdnje psihologa da aktivno sudjelovanje očeva u odnosu s djetetom potiče djecu na istraživanje svijeta oko sebe i jačanje njihove sposobnosti u rješavanju problema. Balans između karijere i obitelji je najvažniji faktor u životu mame milenijalke, a tri četvrtine očeva milenijalaca ocjenjuju to izuzetno važnim.

Kako pronaći vrijeme za doživljaje?

Konstantan balans između uspješne karijere i obiteljskog života često je iscrpljujući. Svi osjećaju kako moraju imati više vremena za svoje najbliže, ali se ti trenuci predugo odgađaju. Zabaviti se, biti spontan i stvarati nezaboravne priče avantura je za one koji sa svojim klincima žele ostvariti jasan cilj – doživjeti život. Do tog se cilja ne dolazi kupovinom lijepih, skupih igračaka koje ima jedno dijete u razredu pa i vaše mora imati, već kvalitetno organiziranim vremenom baš za vas. Hoće li to biti pustolovina istraživanja tajanstvene Verone, ludi adrenalinski izlet u Gardaland, putovanje u „svijet u svijetu“ kako volimo nazivati Minimundus u Klagenfurtu, ili koncert Justina Biebera odlučit ćete prema svojim, ali i interesima vašeg djeteta.

Za bolji odnos bitno je stvarati zajedničke uspomene i stjecati nezaboravna iskustva. Vrijeme koje organizirate za sebe i svoje dijete, razlikovat će se od vremena koje organizirate za cijelu obitelj. Izlet, putovanja i svaka nova avantura tate i djeteta poprimit će dozu spontanosti koja će osigurati pamtljive trenutke. Kada napokon dođe trenutak zabave samo za tatu i dijete, mama se ne mora osjećati izostavljeno jer upravo će to biti vrijeme koje može posvetiti sama sebi.

Road trip u pravcu nezaboravne pustolovine

Duža putovanja idealna su prilika za nebrojive teme o kojima roditelj i dijete mogu razgovarati i pritom se nezapamćeno zabavljati. Pričanje viceva, šaljivih anegdota iz mladosti može biti ključna poveznica u životu oca i djeteta. No, nije sve u razgovoru. Bez obzira na ultra zanimljivo odredište koje ste odabrali za vas i dijete bitan je i način na koji će te putovati. Ako imate dijete koje zanimaju tehnološka dostignuća odaberite automobil koji omogućuje praktično i jednostavno punjenje tableta i pametnih mobitela. Ne zaboravite na prirodu. Za male istraživače najbitnije je da dožive što više panoramskih pogleda za pamćenje - dobar odabir je stakleni krovni prozor. Ako ste se kao road trip ekipa odlučili na kampiranje bitno je odabrati automobil u koji će stati sva oprema – od šatora i pokrivača do sredstva protiv komaraca.

Svoju pustolovinu možete izabrati na popisu nezaboravnih obiteljskih pustolovina u koju vas vodi novi Renault SCENIC: http://www.putujucaekipa.hr/#!/m

U tijeku je zanimljiv natječaj na koji se mogu prijaviti i očevi i majke koji žele svojoj djeci prirediti nezaboravnu pustolovinu. Natječaj je namijenjen roditeljima s djecom do 12. godine starosti, a sve detalje možete potražiti ovdje.

Prvi je korak upisati razlog zbog kojeg vi i vaša djeca zaslužujete postati dio Putujuće ekipe kojoj pustolovine više nisu samo priče već postaju vaš doživljaj života.

Prilog je napravljen u produkciji NOVA TV Content Teama u suradnji s "Renault Hrvatska" i u skladu s najvišim profesionalnim standardima.