Predsjednik stranke Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u subotu je na programskoj skupštini stranke istaknuo kako je siguran da će na predstojećim lokalnim izborima dobiti i šesti mandat na čelu Zagreba, a o svojoj najavi i želji da iz naziva stranke makne svoje prezime i ime, rekao je da je to, zbog pomoći na izborima, zasad odgođeno.

"Nastavljamo raditi u Zagrebu ono što znamo najbolje raditi u Hrvatskoj. U Zagrebu smo u 17 godina napravili istinsku europsku metropolu. Uvijek se može bolje i više i idemo to 'popeglati' i završiti, u šestom mandatu", istaknuo je Bandić u izjavi novinarima nakon programske skupštine stranke u Maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.

A što se tiče Hrvatske, Bandić je rekao da "istim žarom, istim marom, istom idejom" kao što su od Zagreba napravili europsku metropolu žele od svake jedinice lokalne samouprave napraviti isto kao i Zagreb. Rekao je da je na tu temu bila i programska skupština, na kojoj je predstavljen izborni program stranke za predstojeće lokalne izbore. "Idemo delati", poručio je Bandić.

Na pitanje kako komentira što je svima stalo da ga sruše i da postoji ujedinjena opcija te da drugi gledaju kako da mu pariraju, Bandić je odgovorio: "Ima ujedinjena opcija 'za' i ujedinjena opcija protiv rušenja. Ja sam uvijek 'za'".

A upitan hoće li na svojoj listi poštivati ženske kvote, Bandić odgovara da su oni bili "rodonačelnici poštivanja ženskih kvota". Istaknuo je da su u Zagrebu imali više od 50 posto žena - i u parlamentu, a imao je i dvije zamjenice.

"A otkrit ću vam još jedan štiklec - i buduće dvije zamjenice će biti žene", istaknuo je. Rekao je da ti koji su donijeli taj zakon, a koji su bili na vlasti prije godinu i pol dana, nisu taj zakon poštivali te su i jedna i druga stožerna stranka platile kazne.

Bandić: Nitko u Zagrebu neće biti u hladnome

Komentirajući poskupljenje struje i plina te upitan ima li Zagreb odgovor na to, Bandić je rekao da to pitanje treba uputiti onima koji misle poskupjeti struju i plin, a on može razmišljati samo da onim najugroženijima osigura da imaju za režije, budući da ne može utjecati na politiku na razini države. "Nitko neće u Zagrebu biti u hladnome, bez obzira grijao se na struju ili grijao se na plin. Mi ćemo u gradu naći načina da najugroženijim ljudima koji to ne budu mogli plaćati platimo", poručio je.

Potpredsjednica BM 365 i predsjednica zagrebačke organizacije stranke Jelena Pavičić Vukičević istaknula je kako je programska skupština stranke bila posvećena predstavljanju izbornog programa za predstojeće lokalne izbore, kojemu je u fokusu čovjek i demografska obnova.

"Svaka politika, pogotovo lokalna politika, bez obzira govorimo li o socijalnoj zaštiti, zdravstvu, obrazovanju, kulturi, zaštiti okoliša, poduzetništvu, gospodarstvu - ima zapravo u fokusu čovjeka i demografsku obnovu", naglasila je. Rekla je da je demografska obnova u svakom njihovom programu, a strategija demografske obnove je ključna priča s kojom idu na lokalne izbore.

Bandić je istaknuo da se tu radi o demografiji, znanju, obrazovanju i radu. Podsjetio je da je 1990. krenuo s Peščenice i da mu je trebalo 10 godina da postane zagrebački gradonačelnik te je kolegicama i kolegama poručio neka upamte četiri riječi - radoljublje, čovjekoljublje, domoljublje te za vjernike bogoljublje - jer su to četiri ishodišne točke čovjekovog uspjeha. Rekao je da je tajna uspjeha njegovih pet mandata u Zagrebu u tome što svoje suradnike ne pita u kojoj su stranci, već mu je važno njihovo znanje, a u tome je, kaže, i tajna neuspjeha Hrvatske jer najveće stranke kad dobiju izbore "dijele plijen i prije izbora, ali ne po sposobnosti nego po podobnosti".

Bandić je rekao da će njegovo prezime i ime u nazivu stranke ostati samo privremeno, kako bi pomoglo na lokalnim izborima. "Kao što jelen mijenja u jesen rogove tako će i ovo Bandić Milan otpasti. Dovoljno je govoriti 365, odnosno Stranka rada i solidarnosti", poručio je Bandić.

Pozdravne govore na programskoj skupštini stranke uputili su u ime predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića i cijelog HDZ-a potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner, predsjednik HSS-a Krešo Beljak, predsjednica Stranke međugeneracijske solidarnosti Hrvatske Višnja Fortuna i predsjednik Zelene liste Nenad Matić. (Hina)