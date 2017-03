Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić poručio je danas Vladi HDZ-a i Mosta da konačno počnu vući prave poteze, kojima će realizirati projekte koji će poboljšati život hrvatskih građana.

Novinari su Bandića u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je bio na predstavljanju nove stranke Zelene liste, pitali kako je surađivati s vladajućim HDZ-om i Mostom na nacionalnoj razini, na što im je gradonačelnik odgovorio: "Pa, dobro je. Mislim da je vrijeme da se konačno počnu vući pravi potezi - projekti koji će poboljšati život građana ove zemlje".

Upitan znači li to da se sada ne vuku pravi potezi, Bandić kaže da se vuku, ali da smatra kako to treba ići puno brže, efikasnije i djelotvornije, da to ljudi i osjete.

Novinare je zanimalo i vidi li sada manje sukoba nego u prošloj Vladi, na što je rekao da on ne gleda na "tuđe sukobe".

"Ja ne gledam na tuđe sukobe, ne vidim te sukobe, niti pratim. Ja radim svoj posao. Želim svima dobro, a posebno onima koji su u zoni odgovornosti na državnoj razini, jer od njih ovisi direktno ne samo budućnost ove zemlje, nego i budućnost svakodnevice, bolje svakodnevice za naše sugrađane", poručio je Bandić. (Hina)