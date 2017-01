Na kopnu će u ponedjeljak biti djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a na moru umjerena i jaka, na udare i olujna bura i tramontana.

Noć i jutro će ponovno biti hladni, osobito na istoku gdje je i za ponedjeljak izdano crveno upozorenje Meteoalarma DHMZ-a.

Na kopnu se očekuje od -15 do -8, lokalno moguće i još niže. Uz obalu uglavnom od -5 do 0 stupnjeva.



I u nastavku dana djelomice sunčano, tek rijetko gdje moguće je i malo snijega. Uz slab sjeverni vjetar, temperatura od -6 do -1.



U Slavoniji djelomice sunčano, povremeno uz više oblaka može pasti i malo snijega. Puhat će slab sjeverozapadnjak, a temperatura od -6 do -3.



Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, u gorju oblačnije, može pasti i malo snijega. Puhat će umjerena i jaka, na udare i olujna bura. Temperatura u gorju oko -5, a na Jadranu između 3 i 5 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno sunčano, i dalje uz umjerenu i jaku, na udare i olujnu buru i tramontanu. Temperatura od 0 do najviše 4 stupnja.



Do sredine tjedna ostaje ovako hladno, osobito ujutro, a onda će u četvrtak dnevna temperatura porasti. Još uvijek povremeno može pasti malo snijega.



I na Jadranu i dalje vrlo hladno do četvrtka kada će buru zamijeniti jugo te će dnevna temperatura osjetno porasti.



Dakle, ovo hladno vrijeme i minusi zadržat će se i dalje, kako stvari sada stoje, do sredine tjedna. Zima je i nitko joj ne osporava hladnoću, ali ovako niske temperature nisu tako uobičajene i treba ih izdržati još malo.