Marija Pejčinović Burić nova je ministrica vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

Mr. sc. Marija Pejčinović Burić je do imenovanja na mjesto ministrice vanjskih i europski poslova bila državna tajnica za europske poslove. Nova ministrica na ovom polju već ima iskustva jer je od 2000. do 2008. obnašala funkcije državne tajnice i pomoćnice ministra u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija. Na kraju HDZ-ovog mandata u Vladi Jadranke Kosor trebala je postati veleposlanica u Parizu, no to se nije dogodilo zbog promjene vlasti. U Ministarstvo vanjskih poslova se vratila 2016. godine, kada ga je preuzeo Davor Ivo Stier.

Rođena 1963. u Mostaru, Pejčinović Burić diplomirala je 1985. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a osam godina poslije magistrirala je europske znanosti nakon postdiplomskih studija na fakultetima u Brugesu i Varšavi. Aktivno se služi francuskim, engleskim i španjolskim jezikom, a pasivno njemačkim.

U hrvatsku diplomaciju ulazi 2000. imenovanjem za pomoćnicu ministra u Ministarstvu europskih integracija koje su tada vodili prvo Ivan Jakovčić pa Neven Mimica.

Profesionalna karijera:

- 17. 11. 2016. imenovana je državnom tajnicom u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova

- 2013. – 2016. bila je expert-savjetnik za europske politike (na projektima financiranim od strane Europske unije, bilateralnih donatora i UNDP-a u Hrvatskoj i državama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU, te u državama Europskog susjedstva)

- 2008. – 2011. bila je HDZ-ova zastupnica u Hrvatskom saboru

- 2005. – 2008. bila je državna tajnica u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija

- 2004. – 2005. bila je državna tajnica u Ministarstvu europskih integracija

- 2000. – 2004. bila je pomoćnica ministra u Ministarstvu europskih integracija

- 2006. – 2008. - članica Pregovaračke skupine, pregovaračica za poglavlja: 30-Vanjski odnosi, 31- Vanjska, sigurnosna i obrambena politika, 34-Institucije i 35-Ostalo

- 2006. – 2008. članica radne skupine "Slobodno kretanje kapitala" Pregovaračke skupine VRH

- 2006. – 2008. - predsjedavajuća Odbora za stabilizaciju i pridruživanje u ime RH

- 2005. – 2006. - nacionalna koordinatorica za programe pomoći i suradnje RH-EU

- 2004. – 2006. - nacionalna koordinatorica za program ISPA

- 2000. – 2001. - članica Pregovaračke skupine Republike Hrvatske za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između RH i EU

- 1997. – 2000. - direktorica korporativnih komunikacija u PLIVA d.d.

- 1995. – 1997. - direktorica Europskog doma Zagreb

- 1991. – 1994. - glavna tajnica Europskog doma Zagreb, zamjenica glavnog tajnika Europskog pokreta Hrvatska

- 1988. – 1991. - stručna suradnica za vanjsku trgovinu u "Končar inženjering"

