Ministri financija Zdravko Marić i zdravstva Milan Kujundžić u petak su uoči sjednice Vlade na upite novinara o prijedlozima uvođenja novih tzv. poreza na luksuz radi saniranja dugova u zdravstvu različito odgovorili - Marić je kazao da je uvijek za porezna rasterećenja i da nije upoznat s prijedlogom ministra zdravstva, dok je Kujundžić kazao da je to stara ideja i samo prijedlog za razmišljanje.

"Nisam upoznat niti je ikakav konkretan prijedlog došao na moj stol oko toga što predlaže ministar zdravstva", odgovorio je novinarima ministar Marić, ističući da je po pitanju poreza i inače uvijek oprezan i u najavama i komentarima.

Kazao je i da je uvijek za porezno rasterećenje, podsjetivši da je Vlada već za otprilike 2,5 milijarde kuna rasteretila građane odnosno poduzetnike. "I u poreznoj reformi glavna stvar je bila redistribucija poreznog tereta", kazao je Marić.

Na pitanje novinara da komentira kako su u Udruzi Lipa već izračunali da bi neki novi porezi, na tragu prijedloga ministra zdravstva, bili deset puta veći nego je izračun oko odgođenog poreza na nekretnine, ministar financija je kazao "volio bih vidjeti izračun Udruge Lipa oko poreza na nekretnine, ali o tom-potom".

"Što se tiče poreza koje spominje ministar Kujundžić, moram reći, ponukan vlastitim iskustvom s početka ovog tjedna gdje su neki vaši kolege, što sam poslije nazvao i zlonamjernim, krivo protumačili moj intervju na Hrvatskom radiju, u tom sam intervjuu na neki način najavio vrlo jasno da bi se smanjilo porezno opterećenje na automobile, a onda se to krivo i potpuno suprotno protumačilo da se uvodi novi porez, o čemu nije bilo niti jedne riječi", istaknuo je Marić.

Ministra Kujundžića novinari su prije sjednice Vlade pitali o njegovim prijedlozima novih tzv. poreza na luksuz, o čemu je zadnjih dana govorio u više medija, odnosno dodatnim porezima na žestoki alkohol, cigarete, kocku i telefone/mobitele, na što je izjavio da već šest mjeseci stalno govori svima o tome. "Ideja je stara i bezbroj puta izgovorena, a to što je sada netko od novinara imao malo življi refleks pa to prepoznao, to ostavljam vama da međusobno raspravite zašto niste prije reagirali", odgovorio je.

Dodao je i da je to "samo prijedlog za razmišljanje kako financijski stabilizirati zdravstveni sustav i osigurati kvalitetno liječenje", dok je na pitanja koliko bi se time uštedjelo i kakvo je mišljenje o tome u Vladi odgovorio "ne znam, vidjet ćemo".

Na propitivanja novinara koje je uštede u zdravstvu napravio da bi sada s dodatnim poreznim opterećenjem išao prema građanima, Kujundžić je rekao "u zdravstvu je mali prostor za uštede, oko 70 posto ide na plaće, a kada se tome dodaju lijekovi i osnovno što moraju bolnice plaćati, struju, vodu i drugo, prostor je stvarno mali" (Hina)