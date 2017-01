Povjerenstvo je tako nastavilo praksu da odbija zahtjeve za skidanje imuniteta kada to traže privatni tužitelji, ne i kada to traži državno odvjetništvo ili sud.

Karamarko je Petrova i Bulja tužio zbog izjava danih 27. kolovoza 2016. u Zadru, a u kojima su naveli da je "Karamarko smijenjen jer je uhvaćen u kriminalnim radnjama", odnosno da su "to političke elite koje su izdale nacionalne interese štiteći Karamarka, Sanadera i sve pljačke koje su se ranije događale", držeći da su time iznijeli neistine koje mogu štetiti njegovoj časti i ugledu.

Miro Bulj (Most) pozvao je Povjerenstvo da mu skine imunitet i da mu se sudi, jer je, kaže, došlo vrijeme da se netko osudi za sve pljačke u Hrvatskoj. Bit ću ponosan ako me osude, to će biti u interesu Hrvatske, jer će se tada moći braniti pred međunarodnim sudovima, ustvrdio je Bulj.

Cijenim vašu hrabrost, no ovo nije pitanje osobe, odgovorio mu je predsjednik MIP-a Žarko Tušek (HDZ) i ponovio kako Povjerenstvo neće mijenjati dosadašnju praksu, jer bi time izgubili sustav građen godinama, a koji je dobio visoke ocijene stručnjaka.

Ivan Pernar (AD) misli drugačije, smatra da Bulju treba skinuti imunitet jer je "vrijeme za obračun s kriminalom". Protiv je skidanja imuniteta Petrovu, kaže da ga poštuje kao predsjednika Sabora, a optužbu protiv njega naziva "čistom konstrukcijom koja nema veze s pameću".

Ovdje se vidi paradoks vladajućih, partneri se optužuju za kriminal, a surađuju u vlasti, članovi Mosta optužuju bivšeg predsjednika i još uvijek člana HDZ-a za kriminal i korupciju, a i dalje podržavaju tu stranku, ustvrdio je Gordan Maras (SDP).

Iznerviralo je to Bulja koji mu je uzvratio pitanjem: "A vi ste, ka', puno bolji?".

"Ajde reci, ako možeš, da sam ja kriminalac", odgovorio mu je Maras.

Možda Vas neće optužiti za kriminal, ali ste bili kriminalno loš ministar koji nije napravio ništa u svom resoru, poručio mu je Tušek.

Mostov Miroslav Šimić poziva Povjerenstvo da se drži dosadašnje prakse, a Karamarkovu tužbu naziva "privatnim pokušajem da se politički rehabilitira".

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa utvrdilo je da je Kramarko bio u sukobu, to je potvrdio Upravni sud, a Karamarko sada kroz tužbu želi dokazati da je bio u pravu i da ništa nije kriv. Ta tužba je pokušaj zamagljivanja stvari, kaže Šimić.

Marasu je rekao da ga "boli glava" što Most ne surađuje sa SDP-om, te da ne može prežaliti što više nije ministar.

Maras zaboravlja na odnos Zorana Milanovića i Slavka Linića koji su se također prozivali za kriminal, napomenuo je Tomislav Klarić (HDZ). (Hina)