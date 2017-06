Zdravko Mamić je nakon novog ročišta na suđenju u Osijeku dao izjavu za medije ispred sudnice. Na ročištu je svjedočio Luka Modrić.

Hrvatski nogometni reprezentativac i bivši igrač NK Dinama Luka Modrić tijekom svjedočenja je promijenio iskaz od onog koji je dao u Uskoku tijekom istrage. Zdravko Mamić smatra da je samo rekao istinu.

"Nije on promijenio iskaz. Ja nisam smio govoriti zbog procedure, jer dok se provodi istraga, onda okrivljeni, što sam ja bio tad, nema pravo govoriti o tome. Moja obrana i ja imali smo uvid u iskaz i njegov iskaz je nešto najdivnije i najpoštenije što je ikad bilo. Njemu su jednostavno uvalili jednu rečenicu koju on nikad nije rekao. Vidjeli ste da je danas rekao da to jednostavno nije istina, to je laž. Mi smo u Londonu dogovarali samo podjelu temeljem građanskog ugovora između mene i Luke Modrića. Tu je početak i kraj priče. Sve je ostalo jedna velika, velika gnusna predstava, gdje se čitav sustav navalio meni na leđa i već godinama gledamo posljedice svega toga", rekao je Mamić.

"Ja ne znam zašto vi inzistirate na tome. Naravno da je to rekao u Uskoku i naravno da je danas pojasnio što je pod tim mislio, a mislio je potpuno suprotno od onog što vi citirate. Ja ne znam jeste li vi novinar ili zastupnik optužbe?", okomio se na jednog od prisutnih novinara Zdravko Mamić.

Nakon toga Mamić se malo pogubio u pojašnjenju toga je li Modrić promijenio iskaz ili nije.

"Promijenio je iskaz, rekao je istinu. Ne bih ja rekao da je promijenio, jer kad je promijenio, onda je promijenio iskaz. On je taj iskaz davao u nedjelju navečer u nekoliko sati, a to što vi citirate je bila samo jedna jedina rečenica cijelog iskaza, jer on je pričao vrlo temeljito na iskazu u Uskoku o našem odnosu koji je krenuo prije 14 godina. Pričao je o građanskom ugovoru između mene i njega i da je to bilo u javnobilježničkom uredu. pričao je da sam ulagao u njega, investirao u njega, opremu i kupio mu automobil. Zašto pričate samo o jednoj rečenici koju su mu uvalili, kao što su uvalili mnogim svjedocima, a do danas je ispitano 68 svjedoka", rekao je Mamić.

Nastavio je da su svi ti svjedoci zapravo svjedoci optužbe te da nitko nije niti jednu rečenicu rekao u korist optužnice pa tako ni Modrić. "Vidite da je to jedna velika farsa", rekao je Mamić.

Opet iziritiran novinarima

Na pitanje novinara je li bio u kontaktu s Modrićem posljednjih mjeseci i je li pričao s njim oko svjedočenja, Mamić je reagirao iritirano.

"Ma neću više odgovarati na tvoja pitanja", odgovorio je novinaru.

Na pitanje o isplatama u gotovini, Mamić odgovara u jednakom tonu.

"Pa što vas to muči što je to u gotovini? koja mogućnost još postoji osim s računa na račun i u gotovini?", pita Mamić.

Mamić je dodao da uopće nije neobično to što Modrić nije imao svoj primjer građanskog ugovora. "Vi da znate javnobilježničku proceduru, onda bi dobro znali što znači solimizirati ugovor. Vi kad solimizirate ugovor, onda to nije ovjera od osam kuna, nego je to onoliko koliko košta u odnosu na vrijednost ugovora. To se tad mjerilo u nekoliko tisuća maraka... Vi morate sjediti prilikom solemizacije i slušati što ste potpisali", pojasnio je Mamić.

Spomenuo je i da taj ugovor ostaje u javnobilježničkom uredu te da klauzula u njemu kaže da se može dati na uviđaj jedino uz prisustvo jednog ili oba potpisnika.

Mamić je rekao i da trenutno nema niti jedan potpisan ugovor s Lukom Modrićem, već da ih je prije imao dva - ugovor o ulaganju i ugovor o zastupanju.