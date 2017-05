U rubrici U vašem gradu ovoga puta iz Iloka, gradu koji se rasprostire po obroncima Fruške gore i kojemu se autobusni kolodvor te vatrogasna i policijska postaja u mjestu nalaze manje od pet kilometara zračne linije od Dunava, administrativne granice Hrvatske i Srbije. Godišnji proračun Iloka je pet puta manji od onoga što samo Dubrovačke zidine zarade u jednoj sezoni.

Najistočniji hrvatski grad Ilok. Zovu ga još i Dubrovnikom na Dunavu. No, iz turističkog Iloka nažalost mladi odlaze i to na more, raditi u sezoni.



Među njima je i Igor Mujčinović, dvadesedvogodišnjak iz Šarengrada, iločkog prigradskog naselja. "Idem na Brač, u hotel kao pomoćni kuhar i najvjerojatnije da se neću vratit", kaže Igor.



Dok razvozi boce s plinom starijim i nemoćnim susjedima, Igor nam priča kako ove školske godine u mjesnoj školi nije upisano niti jedno dijete u prvi razred.



"Od prvog do četvrtog 7 učenika. U prvom nema, u drugom četvero, u trećem jedno i u četvrtom dvoje. Gdje su mladi? Otišli u Njemačku i Irsku", kaže Igor.



Da je sve teže u Iloku pronaći mladu radnu snagu potvrdio nam je vinogradar, vinar i ugostitelj Ivan Knezović.



"Svi računaju koliko će biti novca, kolika je zarada. Kad ode vani, ima 9 do 10 eura, radi 8 do 10 sati i ima 80 do 100 eura, dok kod nas može zaraditi 300 do 400 eura za cijeli mjesec", kaže Knezović, koji je i sam otac petoro djece

Mladima, kaže nije za zamjeriti. "Tu je lijepo doći, biti dan, dva, tri, lijepo pojesti stare specijalitete i konzumirati vrhunska vina. Ali živjet ovdje, mislim da je malo tko spreman", kaže Knezović.



Što još muči stanovnike Iloka, jesu li Iločani zadovoljni sadržajima za djecu, kad im je vrtić zadnji put renoviran i što to povezuje Ilok i Dubrovnik pogledajte u videoprilogu.

