Prema posljednjem popisu stanovništva, Obrovac ima 4323 žitelja, ali je na biračkom popisu - 5575 birača. Grad je to u kojem je SDSS dosad bio na vlasti u koaliciji s HDZ-om, koji se od cijele priče ograđuje.

Zbog nepravilnosti u prvom krugu lokalnih izbora, glasovanje je danas ponovljeno u četiri grada i tri općine. Među "ponavljačima" sve su oči bile uprte u Bilišane kraj Obrovca. Naime, zbog navodnog kupovanja glasova prošle nedjelje, slučaj istražuje DORH, a sve je dovelo i do političkog sukoba.

Nakon 1. kruga - opet 1. krug. Zbog viška listića prije tjedan dana, stanovnici Bilišana ponovno su izašli na izbore. I ovog puta mogle su se vidjeti srpske registarske oznake, ali svi uvjeravaju da organiziranih dolazaka danas - nije bilo.

"Mislim da trebaju glasati oni koji ovdje žive", rekla je Bilišanka Gordana Gnjatović. O plaćanju glasova rekla je da nema dobro mišljenje: "Mislim da to nije u redu". Njezin sumještanin Bogdan Kalinić kazao je: "Da se kupuju glasovi, to nikad nisam čuo. To ni Amerika ne može da financira".

Čuli su zato policija i Državno odvjetništvo koji provode intenzivnu istragu zbog sumnji upravo u kupovinu glasova. Milorad Pupovac tvrdi da SDSS s navodnim malverzacijama nema veze, a za to je u Dnevniku Nove TV prozvao dvije nezavisne liste. "Još je samo falilo da kaže da sam visok metar i 83. Naravno da sam se prepoznao. Izjave gospodina Pupovca, citirat ću njega samoga, su gnjusne laži i neistina", kazao je Ivan Matić, nezavisni kandidat za gradonačelnika Obrovca.

Druga prozvana nezavisna lista, koju predvodi Zoran Kljajić, nema komentara. A upravo je ta lista odnijela dio birača SDSS-u, zbog čega je u Obrovcu nastala neviđena politička bura. "Na neki način je došlo do raskola u tom biračkom tijelu", kazao je Stanko Mijić, SDSS-ov kandidat za dogradonačelnika Obrovca.

Prema posljednjem popisu stanovništva, Obrovac ima 4323 žitelja, ali je na biračkom popisu - 5575 birača. Grad je to u kojem je SDSS dosad bio na vlasti u koaliciji s HDZ-om, koji se od cijele priče ograđuje. "Na DIP-u je i drugim institucijama da provjere o čemu je riječ", kazao je Andrej Plenković, predsjednik HDZ-a.

A male Bilišane mogu odigrati veliku prevagu - i to u izboru zadarskog župana. Prvoplasirani, HDZ-ov Božidar Longin, već je proslavio osvajanje natpolovične većine za 82 glasa, ali to 473 birača u Bilišanima teoretski može promijeniti. Hoće li cijela Zadarska županija na kraju birati župana u 2. krugu, bit će poznato večeras, nakon objave rezultata.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr